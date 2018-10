Nevess velünk együtt a világ Mekk mesterein

Sokan döntenek úgy, hogy az egyszerűbbnek tűnő felújítási vagy szerelési munkák miatt nem hívnak szakembert, hanem megpróbálják megoldani a saját képességük szerint. Ezekből néha remek megoldások születnek, de inkább csak a globális Mekk mesterek száma nő.

A Twiterren pár napja indult hódító útjára a MyHomeImprovementFail hastag, ami alatt olyan képek találhatók, melyek inkább a hozzá nem értésről tanúskodnak, mintsem szakértelemről.

A sehova sem vezető lépcső

A rosszul rögzített kisállat bejáró

Senki sem mondta, hogy nem lehet grillezni az üvegasztalon

#MyHomeImprovementFail Never set a mini BBQ on a glass patio table, apparently heat can travel downwards. Who knew?!

Gyorsan kellette egy extra WC

Ha nincs elég magas létra, megteszi egy haver is

Hagyd csak, majd én kivágom!

Jó lesz az így is

"What do you mean 'what about the hole when it's closed?!!'