Lilla Sellei Bags 2018-as őszi-téli kollekciója egyszerűen zseniális – fotók

“A kék az egyik kedvenc színem, hiszen annyi mindenhez passzol, majdnem olyan jolly joker, mint a fekete vagy a szürke. De nagy előnye, hogy nem olyan komor! A kék emellett pedig annyi módon körülvesz minket a világban: a folyóktól a jeges tájon át az égig kékben pompázik sok minden” – mesélt az inspirációról a tervező Séllei Lilla, aki a stílust illetően most is nagyon széles skáláról válogatott: a gyűjteményben a romantikus csipke vagy éppen csempés darabok mellett vagány, molekula mintás

textilek is felbukkannak az oversize övtáskák és variálható táskák között. A kampányképek egy tetőn készültek, és nem véletlenül: “Itt még a nagyvárosban is közelebb kerül az égbolt, a szabadság érzése. A fotózás igazi kihívás volt a már jól összeszokott stábnak is, hiszen a Damjanich utcai ház tetejére egy elég ingatag fém létrán juthattak fel. A helyszín miatt mindenki kénytelen volt kilépni a komfortzónájából, ami a merész képeken meg is látszik.”

a TÁSKÁK

A már közkedvelt, a játszóterektől a fesztiválokig prímán használható, oversize (mami) övtáskáknak kiegészítőik is érkeztek ezzel a kollekcióval. A pici, mobiltokok mellett nagyobb, bújtatóval ellátott neszeszerek is helyet kaptak, amelyek opcionálisan a nagyméretű övtáska derékpántjára fűzhetőek, vagy akár egy különálló derékpánttal magukban is viselhetőek. Így mindenki az igényeihez alakíthatja az övtáskákat. A hátizsákként és keresztbe vethető táskaként is használható variálható modell is a kollekció része. Ezeknek a nagyobb méretű táskáknak most is szériatartozékai a kicsatolható neszeszerek, amelyek akár külön vagy a táska belsejében zsebként használhatóak.

Lilla Sellei Bags - KÉK kollekció werk from Lilla Sellei on Vimeo.

Hamarosan pedig újabb taggal bővül a táskacsalád: érkezik a vállon, kézben vagy akár keresztbe vetve is viselhető táska, amelyet bővíthető mérete miatt fogunk imádni!