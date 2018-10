Netről leste le, hogy kell házat építeni, rengeteget spórolt

Sikeresen felépítette kétszintes családi házát egy brazíliai rendszerelemző, aki így az építkezés költségének felét is megspórolta. Az építésben tökéletesen tapasztalatlan IT-s a YouTube-on nézett oktatóvideókat, családja és barátai is segítettek neki.

A 33 éves Evandro Klimpel Balmant és 34 éves felesége, Ane Caroline de Jesus Balmant egy gyönyörű, 200 négyzetméteres házban élnek, amelyet saját maguk építettek, Almirante Tamandare faluban, Brazíliában. Igaz, hogy három hosszú évbe került, míg felépítették, és az emeleten még mindig csupaszak a falak, de szerintük abszolút megérte, mivel a költségek felét megspórolták az építési vállalkozó kihagyásával.

Eleinte Evandro sem úgy tervezte, hogy magának kell felépítenie a házát, de miután szembesült a költségekkel, úgy döntött, hogy legalább megpróbálkozik vele. A számítógépes szakember a YouTube-on kezdett el oktatófilmeket nézni a házépítésről, majd kikérte építész unokatestvére tanácsát is, és nekilátott a munkának. Már az alapozás is jól sikerült, ami arra ösztönözte Evandrót, hogy folytassa az építkezést.

Egy helyi cégtől vásárolt speciális téglákat, amelyek bár drágábbak voltak, mint a hagyományos téglák, de nagyszerű hő- és hangszigetelők, emellett LEGO-szerű kialakításuknak köszönhetően a falazás is gyorsan haladt. Nem kellett fizetnie a szállításért sem, ez tovább csökkentette az építés költségeit.

Persze akadt néhány dolog, mint például a betonfödém elkészítése, amiben a 33 éves informatikai szakember profik segítségét kérte. Szerencsére édesapjának van „némi tapasztalata” az ácsmunkák terén, így mindössze 15 nap alatt elkészült a tetőszerkezet is, ismét jelentős tétellel csökkentve a kiadásokat.

Bár Evandro maga is fel tudta volna tenni a tetőre a cserepeket, nem akarta kockáztatni, hogy beázzon, így itt is profi csapat segítségét vette igénybe.

Három év kemény munka és megannyi kihívás után Evandro és felesége végre elkészült a házzal, költségeik 150 ezer reált (10,5 millió forint) tettek ki, ami nagyjából fele annak az összegnek, amit egy kivitelező elkért volna a kulcsrakész otthonért.

Igaz, hogy már másfél éve új házukban élnek, és a felső szintet még be kell vakolni, de nem sietnek.