Földrengés után szökőár pusztított Indonéziában – videó

Közel 2 méter magas szökőár pusztított az Indonéziához tartozó Celebesz szigetén, amit korábban nagy erejű, 7,5-es (egyes mérések szerint 7,7) erősségű földrengés rázott meg – írja az MTI.

A földrengés epicentruma a felszínhez közel, mindösszesen 10 kilométer mélyen volt, Donggala városától mintegy 50 kilométerre északnyugati irányban. Az intenzív földmozgást cunami követte, amely Donggalára és a közeli Palu városára csapott le, további súlyos károkat okozva a térségben.

I'm sorry but if you see this, please take a moment to send your prayer. There's tsunami after M 7,7 earthquake in Celebes island, Indonesia this evening. Please pray that everyone is safe there 😢 #PrayforDonggala #prayforpalu #prayforindonesia pic.twitter.com/IslHPjiNIN