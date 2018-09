Mérgező anyagot találtak a dm paleomüzlijében, visszahívták

Gond adódott a dm paleomüzlijével, amelyben a német hatóságok mérgező anyagokat, tropán alkaloidokat talált. Egész pontosan atropin- és szkopolaminszennyezést mutattak ki az Ausztriában gyártott müzliben, ezért a terméket az áruházlánc visszahívta.

A Nébih tájékoztatása szerint a dm már tájékoztatta vásárlóit a termékvisszahívásról. A diszkontlánc kéri, hogy akik korábban vásároltak a paleomüzliből, ne fogyasszák el, a cég a már megvásárolt termékeket a vásárlás helyétől függetlenül üzleteiben visszaveszi.

Amit a tropán alkaloidokról tudni érdemes

A tropán alkaloidok egyes növények toxikus hatású anyagai, melyek a növény minden részében, így a magjában is megtalálhatóak, közismert képviselőjük az atropin, melyet gyógyászati célra is felhasználnak. Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarítása során, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi és a vegetatív idegrendszer működését. Látászavart, pupillatágulást, fáradékonyságot, szédülést, szájszárazságot, szívritmuszavart és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak.