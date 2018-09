Aggaszt a mikroműanyag? Így készíthetsz szűrőt házilag!

KAPCSOLÓDÓ Szó szerint vízi bicklivel halássza a műanyagot a folyókból ez a férfi

Az úgynevezett mikroműanyagok olyan műanyagrészecskék, amelyek szabad szemmel nem láthatóak, azonban a kutatások szerint egyre nagyobb mennyiségben vannak jelen a környezetünkben, főleg a vizeinkben. Ez már csak azért is probléma, mert a műszálas ruhák mosásával további hasonló szennyeződéssel terheljük az élővilágot. Persze ma már kaphatóak különféle szűrőberendezések, amelyeket a csaptelepre szerelhetünk, ezek azonban általában több tízezer forintos beruházást igényelnek.

A belga Simon Desnerck erre kínál megoldást pofonegyszerű ötletével. A fiatalember ugyanis rájött, hogy némi háztartási hulladékból bárki megalkothatja saját mikroműanyag-szűrőjét, ráadásul ehhez költségekbe sem kell vernie magát, csupán egy kis kézügyességre, na meg pár szerszámra lesz szüksége.

Desnerck az ötletét FIYLTER-nek nevezte el, ami egy ügyes szójáték: a barkácsolók kedvenc betűszavát, a DIY-t (do it yourself – csináld magad) és a FILTER-t, vagyis a szűrőt házasította össze. Ahogy az alábbi ábrán is látható, némi PVC-csőre, egy mosószeres flakonra, kevés rézdrótra és egy régi zoknira lesz hozzá szükség. Ezenkívül egy dolgot kell beszerezni, ami valószínűleg nincs minden háztartásban: egy darab műanyag szűrőhálót, amelyet barkácsboltokban vagy medencetisztító felszerelést árusító üzletben fogunk megtalálni.

A mosószeres flakon száját a lefolyócsőhöz kell rögzíteni, a fenekét pedig levágni. A lefolyócső másik végére kell húzni az öreg zoknit, amit rézdróttal rögzíthetünk. Szükség lesz még egy falra akasztható műanyag virágcserépre vagy kaspóra – a lényeg, hogy az alján legyen egy lyuk, ahol a lefolyóig elvezethetjük a kifolyó vizet. Végezetül a kaspót béleljük ki a szűrőhálóval, és már kész is a házi gyártású mikroműanyag-szűrőnk.

Desnerck ötletében az a zseniális, hogy konkrétan hulladékból készítheti el bárki a saját igényeire és háztartására szabott szűrőberendezést, tehát nem elég, hogy a mikroműanyagoktól megkíméli a környezetét, még saját szeméttermelését is csökkenti. Nem véletlen, hogy a belga feltaláló koncepciója első díjat nyert a Braun Prize formatervezői díj fiatal tehetségeknek fenntartott kategóriájában. Reméljük, Desnerck rövidesen további hasonló kiváló ötletekkel jelentkezik majd.