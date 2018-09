Ne hidd el a csalóknak, hogy nyertél a Posta nyereményjátékán!

Alig egy hónapja, hogy megírtuk: ismeretlenek élnek vissza a Magyar Posta nevével, most ismét erre figyelmeztet az állami cég. Közleményük szerint az utóbbi hetekben ismét jelezte néhány ügyfél, hogy a Magyar Posta nevében telefonáltak, és nyereményjátékra hivatkozva személyes adatokat kértek be ismeretlenek.

A Posta most is felhívja a figyelmet arra, hogy nyereményakcióit a hivatalos csatornákon, követhető módon hirdeti meg, valamint az akció lezárultával a nyertesekről is tájékoztatást nyújt.

A cég az interneten továbbra sem jelenít meg nyereményjátékot előugró ablak formájában, mint ahogy honlapok hirdetései között sem lehet velük találkozni. A Posta szerint az is gyanút ébreszthet bennünk, ha avjátékhoz az adott oldalon nem található meg a játékszabályzat, ugyanis ezt minden esetben feltüntetik. Aki nem talál szabályzatot, az fogjon gyanút és zárja be az ablakot – javasolják.

Arra is felhívták ismételten a figyelmet, hogy a Magyar Posta telefonon nem kér be érzékeny személyes adatokat, ezért ha ilyen történik tájékoztassák a Magyar Posta ügyfélszolgálatát (06 1 767 8282).