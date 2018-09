Akinek gyereke van, hamar megtanulja: az egy dolog, hogy mit írnak a lakberendezős cikkek, és milyen gyönyörű képeket lehet találni a Pinteresten, de a valóságban a gyerek irányítja a lakberendezést otthon. Vannak persze olyan tündéri gyerekek, akik nem csinálnak káoszt, és nem éreznek ellenállhatatlan késztetést, hogy a falra rajzoljanak, de a többségük nagy hatással van arra, hogy milyen bútorokat és falszínt választanak a szülők.

5 dolog, amit a gyerek tanít a lakberendezésről

1. A nappali kevés bútorral jó

Mert hiába van a gyermeknek saját szobája, ami adott esetben akár nagyobb is, mint a nappali, ott nem olyan nagy móka játszani, mint a nappali közepén. Sokkal viccesebb elfoglalni a felnőttek életterét a rengeteg játékkal, szétszórni egyenletesen a legót, kisállatokat, nagy plüssöket, babaházakat, letépett Barbie-fejeket a nappaliban, mint a gyerekszobában, ahova valók lennének. Hamar megtanulod, hogy a Pinteresten ugyan szépen néz ki a teljesen berendezett nappali, ahol nincsenek a falhoz tolva a bútorok, és középen még egy méretes dohányzóasztal is elfér, de a te életedben ez megvalósíthatatlan, mert akkor nem férnének el a gyerek játékai.

2. Nem érdemes sokat költeni kanapéra

Álmaid kanapéja az a hófehér darab, amire el is kezdesz gyűjteni, mert majd jól illik a skandináv stílusba, amit kitaláltál. Csupa letisztult forma és natúr színek. Aztán amikor a gyerek megszületik, és már tipegő korba ér, ráébredsz, hogy mindegy, milyen kanapét veszel, biztos, hogy tele lesz kakaófoltokkal, belenyomkodott gumicukorral, csokidarabokkal és azonosíthatatlan ételmaradékokkal, úgyhogy amikor vásárlásra kerül a sor, a biztonságos sötétebb szín mellett döntesz. De megfogadod magadnak, hogy egyszer majd lesz hófehér kanapéd, már csak 20 évet kell rá várni.

3. A fürdőszoba egyben játékraktár is

Minden létező játékával a fürdőkádban akar játszani a gyermek, még a plüssállatait is bevonszolná a vízbe, ha anya nem állna néha a sarkára. Sajnos nincs elég lelkierőd vitázni a nap végén, ezért aztán a fürdős játékokon kívül bekerül az összes áztatható játék is a kádba, hogy aztán a végén már nem is tudod hova tenni a sok apró és nagyobb cuccot. Pedig ugye milyen szépek azok a fürdőszobák abban a magazinban? Épp csak egy szem szappantartó van a mosdó szélén, nálatok meg jojózik a szemed, annyi játék pihen a kád peremén ilyen-olyan tárolókban.

4. Az alsó konyhaszekrények gyorsan elveszítik konyhaszekrényjellegüket

Hacsak nincs elég erős idegrendszered, hogy úgy ahogy van, kizárd a konyhából a kúszva-mászva közlekedő csemetédet, hogy aztán a babarácson keresztül ordítson, amíg te összedobod azt a félórás főzeléket ebédre. Általában inkább megadod magad, és gyerekbiztossá teszed a konyhaszekrényeket, azaz az alsóbb régiókból felpakolsz mindent, hogy a gyermek kedvére turkálhasson, és közben ne a fazekaidat tegye tönkre. Pár év csupán, és visszaszerezheted az uralmat a konyhád felett, kitartás!

5. A lakás a gyerekért van

A lakberendezési elveidet feladod az első évben, mert nincs túl sok értelme ragaszkodni ahhoz az asztalhoz, aminek olyan a széle, hogy veszélyt jelent a gyerek fejére. Lecseréled simán a legdizájnosabb bútort is, ha úgy látod, túl ingatag, és ha felmászik rá a gyermek, baleset lehet belőle. Alárendeled a lakást a kicsinek, ami teljesen rendben is van, hiszen az ő biztonsága az első, a pinterestes álmokat pedig majd megvalósítod, ha a gyermeked már nem lesz ön- és közveszélyes korban.