Egy kétgyermekes anyuka formabontó ötlete, amit a bicikli szerelmesei (is) imádni fognak

Az ősz még a biciklitúrák ideje, így nem késő beszerezni egy stílusos és praktikus bringás táskát, hogy egyszerűen magaddal vihesd a legszükségesebb cuccokat!

Dupla bicikli-csomagtartó táska

Ez a táska úgynevezett dupla csomagtartó táska, tehát a hátsó kerék mindkét oldalánál egy-egy rekesz lóg le. A két táskát egy téglalap köti össze, ezt a téglalapot lehet befogni a csomagtartó felhajtható része alá, és emellett vagy ehelyett egy csattal ellátott hevederrel rögzíteni a csomagtartóhoz. A két táska űrtartalma 2 x 6 liter, bővített állapotban 2 x 8,4 liter. A táskákat egy-egy hevederre erősített csattal zárhatjuk le, valamint az oldalfaluk egy-egy patenttal összezárható, így a táska mérete tovább variálható.

Egyoldalas csomagtartó táska és hátizsák egyben

A másik elkészült biciklis táska egy egyoldalas csomagtartó táska, tehát csak a csomagtartó egyik oldalán lóg le rekesz. Méretben ugyanolyan, mint a kétoldalas egy-egy rekesze, de ennek egy extra funkciója is van: a karabinerekkel, amelyekkel felcsatoljuk a csomagtartóra, néhány mozdulattal hátizsákká alakíthatjuk. Így nem kell a bolt előtt a kerékpáron hagynunk a táskát vagy egy túra alkalmával az útba ejtett csárda előtt. Egy vállpánt is tartozik ehhez a táskához, így akár vállon is vihetjük.

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy ez egy biciklis csomagtartó táska, a hátizsák funkció csak kiegészítő, tehát a folyamatosan csak és kizárólag hátizsákként viselését nem ajánljuk – hívja fel a figyelmet Séllei Lilla tervező.

Mindkét típusú csomagtartó táska alapanyag vízlepergetős, így kisebb zivatar esetén sem kell aggódnunk, hogy átázik. Mindegyik rekesz hátuljába egy PVC lapot tettünk, ez merevíti ki a táska hátfalát. A lap egy zsebben található, a zsebet kipatentolva kivehető, így a táska mosógépben 30 fokon nyugodtan tisztítható.

Hogyan használd a biciklis táskát? Mutatjuk!

Lilla Sellei Bags - bicikli csomagtartó táska from Lilla Sellei on Vimeo.