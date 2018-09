Lélegzetelállító tapétakollekció, pazar kristálycsillárok és őrületes színkavalkád – Ilyen volt az első S/ALON BUDAPEST kiállítás

Vas Ádám

A fiatal magyar designer Worm Lamp névre keresztelt új lámpa termékcsaládjával mutatkozott be a S/ALON BUDAPESTen. Vas Ádám lámpái 3D nyomtatott technológiával készülnek, és egytől egyig flexibilisek, ami a magyar designpiacon meglehetősen ritkának számít. Minimum és maximum állásuk között a felhasználó úgy játszhat a világítótest alakjával és hosszával, ahogy neki tetszik, sőt, ha szeretne, már a tervezési fázisban is részt vehet. Semmi kétség, Vas Ádám lámpái játékosságot visznek a statikus világítótestek egyhangúságába.

Méta Hungary

A zuhanykabin nekünk egy vászon, ami arra vár, hogy élettel töltsék meg – áll a magyar cég hitvallásában. A lézergravírozás technológiájának köszönhetően a vásárlók maguk dönthetik el, hogy milyen mintát vagy fotót szeretnének csodálni tusolás közben. A dekoratív külső azonban senkit ne tévesszen meg, a gravírozott minta cseppet sem gyengíti az edzett biztonsági üveget, és a zuhanykabin megtartja tökéletes belső vízlepergető tulajdonságát is. A cég az egyéni ízlésre szabható kabinok mellett még egy különlegességgel készül: egy hívogatóan kényelmes, térbe állítható kádat is bemutattak a háromnapos rendezvényen.

Farrow&Ball

A tradicionális angol festékmárka világszerte szeptember 20-án mutatta be a palettájába kerülő legújabb kilenc színt, a gyártó magyar forgalmazója pedig a S/ALON BUDAPEST kiállításon rántotta le a leplet a vadonatúj árnyalatok közül néhányról. A rendezvényen debütáló három színt a legújabb trendirányzat szerint választották ki, a festékeket pedig nem csupán falfelületeken mutatják meg, hanem egyedi tervezésű bútorokon is életre keltik a színeket. A magyar forgalmazó szeretné bebizonyítani, hogy a F&B mindenféle stílusú enteriőrbe illeszthető színei lehetőséget adnak a sokrétű felhasználásra.

MANOOI

A magyar design stúdió káprázatos, egyedi tervezésű kristálycsillár kollekcióival szeretné lenyűgözni a kiállításra látogatókat. A forradalmi kialakítású világítótestek olyan speciális technológiákkal készülnek, amit a magyar tervező cégen kívül világszerte senki sem használ. A MANOOI olyan márka a piacon, amely egyszerre hordoz modern és klasszikus jegyeket, egy hagyományos tárgyhoz, mint a kristálycsillár mai, váratlan, kreatív módon állnak hozzá.

VÁGÓ NELLY ARTWORKS

Vágó Nelly Kossuth-díjas jelmeztervező és képzőművész életműve éled újra a magyar cég egyedi design transzformációnak köszönhetően. A magyar tervezői iskola expresszív képviselőjének munkáit új koncepcióban mutatja be az erre a célra létrehozott exkluzív lakberendezési portfólió. A nagyfokú precizitással, kézzel összeállított egyedi retro fotelek kárpitjain a világirodalom legnagyobb drámái, híres operák, balettek karaktereit elevenednek meg. A VÁGÓ NELLY ARTWORKS egyedi designer tapétakollekciója pedig a S/ALON BUDAPEST lakástrend kiállításon mutatkozik be először a szakma képviselői számára. A csapat célja, hogy a magyar képzőművészet jeles képviselőjének alkotásai részesei legyenek a belsőépítész-, és tervező irodák, a lakberendezők projektjeinek.

Casati Color

A Casati festékgyár hazai képviselőjének kínálata az elmúlt egy évben gazdagodott a Casa Italia Decorativ Line névre keresztelt dekorációs desing festékekkel és technológiákkal. A kiállításon ezekből a technológiákból mutatunk be többet, a látogatók 20 standon is találkozhatnak a fent említett különleges festésekkel. Jó hír, hogy a legtöbb különleges felület akár házilag, szakember nélkül is kivitelezhető.

SIL Design

A cég standján a legnagyobb attrakció a három méter szerkezeti hosszal rendelkező függesztett kandalló lesz, amely a FOCUS nevű francia gyártó szimbóluma, és egyben legkeresettebb terméke. A kandalló különleges karakterét a függesztett, légies, 360 fokban forgatható konstrukció adja, és a nyitott tűztere teszi abszolút egyedülállóvá. Az időtálló design, a minőség és a csúcstechnológia találkozása az otthon középpontjává emeli a tárgyat.

A kiállításon bemutatott, különleges atmoszférát teremtő kandalló számos design-díjjal emelkedik ki kategóriájából, és olyan neves múzeumokban állítottak ki egy – egy darabot, mint a Bordeaux-i Kortársművészeti Múzeum vagy a New York-i Guggenheim Múzeum. 2009-ben pedig, az olasz Pulchra Design Díjon bekerült a “Világ Legszebb 100 Tárgya” válogatásba.