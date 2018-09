Így csináltam praktikus tárolót a lakás leghasználhatatlanabb zugából

Az én kis semmire nem jó beugrómról tudni kell, hogy nincs fala, ami egyenes lenne. Bármit raksz oda, mindig van egy idegesítő hézag, ami annyira zavaró, hogy inkább bedugdosod oda a mini vasalódeszkát vagy a vágólapot, meg a csomagolópapír-tekercseket. De ez még semmi. Ha esetleg arra gondolnál, hogy vágsz polcokat, és azokat felszereled, hát esélytelen. Én megpróbáltam. Tulajdonképpen meglep, hogy még nem nyílt egybe a lakás a padláslépcsővel. Azt hiszem ezzel pontosan körülírtam a fal minőségét és állapotát. Ami amúgy „az ilyen volt” képen látszik is. Bár ez is már az erősen javított állapot. Említettem, hogy megpróbáltam polcokat felszerelni? Igen, azok a foltok annak a jelei.

Mivel a semmire nem jó kis hely valójában tökéletes munkasarok lenne, pont a varróasztalommal szemben van, muszáj volt nekiállnom és csinálnom vele valamit. Először is egy erős rendbetételre szorult ugye a korábbi sikertelen próbálkozások miatt. Igazi felfedező vagyok, rábukkantam a barkácsáruházban a kész glettre. Hatalmas találmány. Nem kell kevergetni, koszolni, csak fogod, és már dolgozhatsz is vele. Úgyhogy első lépésként gyorsan, tényleg gyorsan, és kimondottan ügyesen kijavítottam a kicsi, de brutális lyukakat és repedéseket.

A kész glett gyakorlatilag öt perc alatt meg is szárad, ami után jöhet jöhet a festés. Valami vidám színre gondoltam. Mondjuk a cuki rózsaszínt elvetettem, mert pasi is lakik a lakásban, de szóba jött a menta, moha, nárcisz, hajnalka, végül aztán a libapimpó mellett döntöttem, úgy nagyjából harminc perc festékek előtt toporgás után. Biztosra mentem, na. A fal viszont mindig meg tud lepni. Az egyrétegű festéket úgy szívta magába, mintha szivacs lenne, úgyhogy muszáj volt kétszer lekenni.

Mivel méretileg és falügyileg mindenre alkalmatlan amúgy, nagyon megörültem, hogy a dobozáruházban új bútorok vannak, és van olyan, ami már majdnem pont jó. Le is csaptam rá. Viszont még így is maradt egy fölül 20, alul 18 centis hely, ami pont arra jó továbbra is, hogy mindent odadugdosson az ember. De megoldottam. Hobbi boltban vettem méretben teljesen jó falapokat, lefestettem őket, és felszereltem a szekrény oldalára kispolcnak.

Mondjuk, csak hármat lehetett, mert a szuperferde fal miatt lejjebb már nem fért, de nem baj. Jó, az egyik ferde, de az nem az én hibám, valami hiba történt, és nem derékszögű a tartó. Majd egyszer kicserélem.

Ezzel meg is vagyunk. Mennek helyükre a fiókok, nekem ezek praktikusak, de lehet polc vagy rendes fiók is, és már kész is vagyunk. Még megkapja a cuki szívecskés égősort, amit a barátnőmtől kaptam, ez még dob egyet a napsütés hangulaton.

Be is pakoltam, szerencsére mindennek meglett a helye, most már kezdődhet a munka.

A semmire nem jó kis beugró alkalmassá tételének költségei pedig a következők voltak:

* kész glett 1/2 kg 450.-

* festék 1 liter 2700.-

* szekrényváz fiókokkal 22.500.-

* minipolcok 650.-/db

* tartók 145.-/db