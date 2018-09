Négy lakberendezési trend, amiről te sem maradhatsz le!

Bársony a lakásban? Fekete felületek a konyhában? Vissza a természethez? Az idei évben is számtalan izgalmas enteriőr trendből válogathat az, aki egyszerre maradna hű önmagához és haladna a korszellemmel. Íme négy olyan designmegoldás, a teljesség igénye nélkül, amely uralja a 2018-as évet, és amelyekkel most hétvégén találkozhatsz a S/ALON BUDAPEST kiállításon is.