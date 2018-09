Már itthon is megkezdődött a karácsonyi készülődés

Napközben néha még 30 fok is lehet, de közben megkezdődött a karácsonyi készülődés. Az üzletekben már megjelentek a dekorációs elemek, az égők, a karácsonyfatalpak és a különböző méretű műfenyők is – számolt be a Tények.

A vásárlók nagy része szerint nagyon korai a karácsonyi készülődés. Az áruházak viszont úgy vélik, hogy így mindenki megtalálhatja a neki tetsző dolgokat, és ötleteket is meríthetnek a kínálatból.

Ráadásul ha minél hamarabb szerezzük be az ünnepi dekorációkat, kevésbé megterhelőek a karácsonyi kiadások, mert nem egyszerre kell minden megvenni az utolsó hetekben.