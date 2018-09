Rettenetes állatot talált zuhanyzójában a Pest megyei anyuka – fotó

„Ezt fogtam ma” – írta szerkesztőségünknek küldött üzenetében Dorottya, a zagyvarékasi kismama. A levélben több kép is volt egy dobozba zárt, hatalmasnak tűnő pókról. Az egyéves kisfiát nevelő édesanya nem idegenkedik az állatoktól, így nem ölte meg egyből a nyolclábút, hanem megkímélve az életét egy dobozba tette.

„Vannak ismerőseim, akik hobbiból madárpókokat tartanak, ez majdnem akkora” – mondta hüledezve a 31 éves anyuka, aki két szöcskét is adott a fogságba esett cselőpóknak. „Egyet egyből letámadott és be is lakmározott belőle” – mesélte, pedig a legtöbbünknek eszébe sem jutott volna befogni az állatot, nemhogy megetetni.

Dorottya szerint egy szongáriai cselőpókot sikerült fognia a zuhanyzóban, ami a Wikipedia szerint Magyarország legnagyobbra növő pókfajtája, akár 10 centiméteresre is megnőhet. Az orosz tarantulának is becézett állat nem sző hálót, egy földbe vájt üregben él és onnan indul portyára. Csípése nem halálos, de igen kellemetlen, mérgében a szívösszehúzódások erejét fokozó vegyület is található.

Ez az „aprócska” pók védett, eszmei értéke 5000 forint, így nem is baj, hogy nem egy papucs talpával találkozott először.

S hogy mi lesz a zagyvarékasi cselőpók sorsa?

„A Zagyva partján majd szabadon engedjük” – árulta el Dorottya.