7 éve csak gumicsizmában járnak be a konyhába, mert félnek az áramütéstől

Hét éve kizárólag gumicsizmában mer a saját konyhájába bemenni egy tajvani család, attól való félelmében, hogy agyonüti őket az áram.

A családfő, Mr. He elmondta: minden alkalommal, ha megérintik a helyiség falát vagy a vízcsapot, kisebb áramütés éri őket. Már több villanyszerelővel is konzultáltak, illetve átalakításokat is csináltattak a konyhában, ám évekig nemhogy megoldást, de magyarázatot sem találtak a szakemberek arra, hogy miért ráz az egész helyiség.

Nemrégiben aztán egy villamosmérnök több napig is vizsgálta a konyhát, illetve az egész épületet, és végül rájött a probléma okára. Egy telekommunikációs kábel a ház fémtetejére lóg. Ennek a kábelnek a szigetelése sérült, és közvetlen érintkezésben van a tetővel, a konyhában pedig nincs földelés, és szinte az egész fémből készült. Így nem csoda, hogy az elektromosság szabadon áramlott a helyiségben.

A család nagyon megkönnyebbült, hogy hamarosan újra biztonságosan, az áramütés kockázata nélkül használhatják a konyhájukat.

via