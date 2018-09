Szemétből rakott fészket tojásainak a hattyúmama – fotó

Döbbenetes erejű fotó mutatja meg, hol tart ma a környezetszennyezés: Ed Hughes brit természetfotós képén az látható, ahogyan egy szerencsétlen hattyú szemétből rak fészket a tojásainak. A kép ráadásul nem is valamilyen harmadik világbeli országban készült, hanem Európában, egészen pontosan a délkelet-angliai Portsmouth óvárosi kikötőjében.

Image was submitted to Countryfile's photography competition by Ed Hughes The swan was pictured doing her best to make a nest for her six precious eggs Her cygnets will be forced to hatch in a world of discarded takeaway bags Besieged by plastic waste, this swan is doing her best to make a nest for her six precious eggs.