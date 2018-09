Mutatjuk, idén ősszel mivel teheted trendivé a lakásod

KAPCSOLÓDÓ Szuper őszi dekorációs ötletek

1. Túlméretezett virágok

Igazán szerethető lakásdekortrend a hatalmas virágos motívumokkal elárasztott beltér. A természet közelsége, a dzsungelhangulat már régebb óta hódít a divatban, most pedig már azok is kiélhetik magukat, akik inkább a virágok rajongói. Mehetnek az őszi csokrokat idéző tapéták, ágyneműhuzatok, asztalterítők, lámpabúrák és tulajdonképpen bármi! Ha kedveled ezeket a túlméretezett virágos motívumokat, vigyázz, hogy ne legyen túl intenzív a lakásban, mert nem nehéz „túltolni” a virágokat, amitől zavaróan vibráló lehet az összhatás. Ha csak néhány ilyen gigantikus virágos motívummal ellátott dologra hagyatkozol, a bútorok pedig letisztultak, egyszerűek, igazi dísze lesz a lakásodnak.

2. Éles textúrák

A menő divatcégek egyre bátrabban használnak különféle meghökkentő textileket divatbemutatóikon. Egyre több a fényes, csillogó, tükröződő, flitteres anyag, és ez a trend a lakástrendekben is előszeretettel köszön vissza. A tervezők, belsőépítészek az eltérő stílusokat és textúrákat szívesen párosítják ízlésesen, hogy minél élesebb váltást idézzenek elő. A fényes, fémes, csillogó és tükröződő felületek mellé idén nyugodt szívvel válassz puha bútorokat, kiegészítőket. Az ellentétek vonzzák egymást, de csak óvatosan itt is az arányokkal.

3. Feketébe burkolózva

Tetszettek a fekete bútorok, kiegészítők, de eddig nem mertél ilyesmit venni? Eljött a te időd! A fekete és sötétkék minden árnyalata nagyon trendi idén ősszel. De a lila, szilva, burgundi tónusú tárgyak is menők idén. Pasztell, arany és mustársárga darabokkal párosítva pedig elkerülheted a lakás gyászos hangulatát. Idén trendi szín a rózsaszín, és maradnak a „fagyiszínek”, a pasztell bármilyen árnyalatban, ezért ha nyáron átfestetted a falakat az aktuális trendeknek megfelelően, nem kell újra nekiesned a festőhengerrel.

4. Folkosra veheted

Sokat lógunk a neten, nemzetközi tereken, egy pillanat alatt beszélhetünk Angliában élő rokonokkal, és bekukkanthatunk Ausztráliába. Talán éppen ezért a folkos, népies mintázatok kezdenek újra trendivé válni. Az emberek számára fontos, hogy ilyen módon fejezzék ki hovatartozásuk. Az identitás részeként a népi motívumok megjelentek a ruházatokon és a lakásokban is. A dédnagyi fali áldása nem ciki, hanem trendi lett, nyugodtan tedd ki a falra, de jöhet bármi, ami matyó hímzéses. A népies mellett jó minden, ami s. k. (saját készítésű), elképesztően menő egy magad által varrt ágytakaró, egy dekupázsolt dobozka vagy bármi, amit te magad tudsz elkészíteni. A téli, rideg hónapokban mégiscsak kellemes ránézni egy színes, kézzel készített, egyedi patchworktakaróra, ugye?

5. Túlméretezett

Ami gigantikus, az idén trendi! A kifutón is sorakoznak a túlméretezett pulóverek, hosszú kabátok, ez a stílus pedig beette magát a belső terekbe is. Azért nem is baj, mert gondolj csak bele, milyen kényelmesen el lehet helyezkedni egy hatalmas, puha fotelban egy óriási párnával. Ha közeleg a tél, tényleg jobban vágyunk a vastag, kötött pulcsikra, meleg kesztyűkre, mint a miniszoknyára. Amivel idén nem lehet mellé lőni, az a túlméretezett, extra vastag fonalból készült takaró. Ha pedig te magad készíted el azt a bizonyos darabot a két kezeddel, két trendet is ütsz egy csapásra (illetve egy kötésre).

6. Konyhák

Konyhai trendekről még nem is esett szó, pedig elképesztően fontos része a lakásnak. Hiszen tudjuk, hogy a legnagyobb társadalmi élet mindig a konyhában zajlik az összejövetelek során. Megdőlni látszik a tendencia, mely szerint a konyha egyszínű, ugyanolyan szekrényekből áll. A fentieknek megfelelően a konyhabútor ízlésesen összeválogatva nyugodtan állhat különböző darabokból, első ránézésre akár egymástól jellegében is eltérőkből. Nyugodt szívvel jöhetnek a pasztellszínek a konyhába is, már elmúlt az az időszak, amikor a konyhabútor csak fehér lehetett. Sötét színnel párosítva igazán visszafogottan lehet beilleszteni egy-egy ilyen elemet, de hacsak nem vagy Barbie baba, inkább kerüld a teljesen rózsaszín konyhabútort.

Könnyen úgy tűnhet, hogy 2018 végén bármit művelhetsz a lakásoddal, bármit bármivel kombinálhatsz, és trendi lesz a kéglid, de ez koránt sem igaz. Habár ledőlni látszanak az eddigi stílusszabályok, a lényeg mindig az arányokon van. Hiába bármelyik trend is, ha túlzásba esel, giccses, ízléstelen lakásod lesz, fontos, hogy megőrizd a harmóniát!