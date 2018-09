Rengeteget érhet ez az IKEA bútor

Az először 1953-ban piacra dobott LÖVBACKEN, korábbi nevén LÖVET dohányzóasztal az IKEA első lapra szerelt bútora volt. A cég alapításának 75. évfordulója alkalmából számos ikonikus bútordarab, így ez az asztal is újra kapható az áruházban. Még szerencsésebbek azonban azok, akiknek esetleg egy eredeti van a birtokukban, mert egy ilyenért már ma is komoly összegeket hajlandók kifizetni a gyűjtők.

A szakértők úgy vélik azonban, hogy idővel az új kiadás is nagyon értékes lesz. A jelenleg 14.990 forintért kapható bútor a becslések szerint 2030-ra – mai árakon számolva – 650 ezer forintot is érhet, 2040-re pedig az értéke akár 1,8 millió forint is lehet. Befektetésnek sem rossz.

