Egy luxuslakás áráért eladó egy kisváros

1,7 millió dollárért, vagyis nagyjából 470 millió forintnak megfelelő összegért lehet megvenni egy komplett városkát az USA Georgia államában. Ennyibe kerül New Yorkban egyetlen luxuslakás.

A 4,8 négyzetkilométer alapterületű Toomsboro ráadásul nem is szellemváros, ugyanis mintegy 700 lakosa van jelenleg is. A településen a lakóházak mellett fogadó, iskola, étterem, fodrászat, benzinkút, vízkerék, benzinkút sőt egy operaház is található.

A jelenlegi tulajdonosok azt szeretnék, ha olyasvalaki venné meg a városkát, aki tiszteli a történelmét, és inkább megóvni szeretné, nem pedig megváltoztatni. A település szerintük alkalmas lehet filmforgatásokra, de rendezhetnének itt zenei fesztiválokat, illetve kempingezéshez is ideális.

via