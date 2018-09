Újfajta ingatlanos átverés terjed Budapesten

Újfajta csalási módszerre figyelmeztet az Index. A hírportál szerint egyre gyakoribb, hogy a csalók rendkívül kedvező áron hirdetnek meg olyan ingatlanokat, amelyekkel valójában nem is rendelkeznek, a vevőkkel pedig látatlanban próbálják megvetetni azokat.

A rendkívül primitív módszer a következő: a csalók kinéznek maguknak egy tetszőleges ingatlant, majd különböző weboldalakon jóval a piaci szint alatt hirdetni kezdik. Az érdeklődőknek ezután azt mondják, hogy a lakásért látatlanban kell fizetni, mert az állítólagos tulajdonos éppen külföldön tartózkodik, és sürgősen szeretné eladni a lakást. A csalók egy álközjegyzőt is bevonnak a csalásba, hogy így „hitelesítsék” az adásvételt. A „közjegyző” azonban valójában szintén bandatag, aki egy valódi közjegyző személyazonosságát használja.

Az Index szerint a csalók könnyen lebuknak, elvégre az eladónak vagy közjegyzőnek feltüntetett személyeket az interneten keresztül valódi elérhetőségeiken is kereshetik, így hamar fény derül a csalásra, és azok is feljelentést tesznek, akiknek a nevével visszaélnek. A lap szerint több írásos és több személyes bejelentés is érkezett már a különböző kerületi rendőrkapitányságokhoz, olyan esetről azonban nem tudnak, amelyekben az áldozatok el is utalták volna a pénzt a csalóknak.