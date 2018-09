Szeptemberi teendők a kertben: készítsd elő a tavaszt ősszel!

Gyeprehabilitáció

Egy ilyen kőkemény nyár után nem sok hazai pázsit maradt makulátlan. Ha van rá módunk, szerezzünk/béreljünk egy gyepszellőztetőt, és azzal dolgozzuk meg a terepet. Ez nem csak fellazítja a talaj felső rétegét – ami több oxigént és vizet jelent a fű számára – de az ún. gyepfilcet, vagyis az elhalt fű- és mohamaradványokat is felszedi. Ezt egy gereblyével szedjük össze és komposztáljuk.

Ezek után célszerű felülvetést végezni, vagyis újra beszórni a területet fűmaggal. Adjunk a gyepnek némi őszi trágyát is. Végül alaposan locsoljuk be az egészet, így a trágya is bemosódik és a kis fűmagocskák is beágyazódnak.

Ügyeljünk rá, hogy a gyep később is nedves maradjon, különben a kis fiatal fűszálak nem fognak megeredni!

Ültessünk mindent!

Az ősz a legjobb időszak az ültetésre. A hűvösebb, csapadékban gazdagabb kora őszi időszak ideális facsemeték vagy cserjék ültetésére, átültetésére. Ugyanis a tél beállta előtt még valamelyest „belakják” gyökereikkel az új helyüket, télen pedig megpihennek, és tettre készen kezdenek bele a tavaszba.

Fontos! Bármilyen esős is az idő, az ültetés után egészen a fagyokig mindennap alaposan öntözzük be a csemetéket!

Őszi vetés

Szomorú, de sajnos lassan a legtöbb zöldség leterem a veteményesben. Amikor már nem igazán érnek be a parik, paprikák, célszerű inkább búcsút venni tőlük, és a helyükre olyan zöldséget vetni, mint a hónapos retek, a spenót, sóska, répa, a rukkola, amik még a tél beállta előtt leteremnek. Így kihasználhatjuk ezekben a hónapokban is a konyhakertet. Ha jövőre szeretnénk fokhagymát, azt is most kell elültetni!

Fontos, hogy vetés előtt pofozzuk ki egy kicsit az ágyásunkat; lazítsuk- és javítsuk fel a talaját (lehetőleg szerves tápanyaggal).

Őszi lemosó permetezés

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a kertünket vegzáló kártevők elvackoljanak télire, és jövőre is megjelenjenek, akkor ismét elő kell venni a permetezőt. Szerencsére elég ha egy jó lemosó permetezést alkalmazunk, ehhez pedig csak egy réz-, illetve kénalapú biológiai szert kell használnunk.

A lényeg, hogy bőséggel – mint azt a neve is jelzi – lemosó jelleggel használjuk, hogy mindenhová jusson belőle és a kéreg réseiben vagy a levelek fonákján se tudjanak megbújni azok az apró bajkeverők.

Szobanövényekkel óvatosan

Szeptemberben jelentősen lehűlhet a hőmérséklet, még az is előfordulhat, hogy valamelyik hajnalban lecsap egy hirtelen fagy, ezért nagyon figyeljük az időjárás előrejelzést, ugyanis szabadban lévő szobanövényeinkkel könnyen végezhet egy ilyen váratlan mínusz. Ha teljesen biztosra akarunk menni, a legjobb, ha már most behozzuk és téli helyükre költöztetjük őket.

Fűszernövények

Most még szaporíthatjuk tőosztással a citromfüvet, a bors- és fodormentát. A hónap elején metsszük vissza a levendulát, zsályát és kakukkfüvet. Így jobban átvészelik a telet!

