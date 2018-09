Ezt a hibát szinte mindenki elköveti takarítás közben – egy takarító tanácsai

Egy jó takarítónő ugyanis nem csupán felporszívóz, törölget és felmos, hanem közben az olyan rejtett helyekre is benéz, ahova nekünk, földi halandóknak eszünkbe sem jutna bepillantani. A Wizard of Homes takarítócég főnöke, Kadi Dulude mesélt arról, mi az a legfőbb hiba, amit tapasztalataik alapján elkövetnek az emberek, amikor takarítanak:

Nem fentről lefelé takarítunk.

Tessék, erre nem gondoltál volna, fogadjunk. Mint kiderült Dulude nyilatkozatából, az igazi takarítós stratégia nem az, amit a legtöbben elkövetünk, hogy kampányszerűen nekiesünk az aktuális helyiségnek és a kézmagasságban lévő felületeket kezdjük suvickolni.. Egy takarításnak szerinte iránya van, ami mondjuk logikus: a szekrények tetején kell kezdeni a porolást, hiszen fentről lefelé száll a por. Dulude egy példán keresztül mutatta meg, mi történik, ha nem így kezdünk neki a takarításnak:

Eldöntöd, hogy alaposan kitakarítod a konyhát. Letörlöd a konyhaszekrényeket, a pultot, megtisztítod a tűzhelyet, ám, akárhányszor a már letakarított felüleletek fölött törölgetsz, visszaszórod a port és koszt a frissen tisztított részekre. Ezzel máris kezdheted elölről az egészet.

Ám ha fordítva takarítunk, és a felsőbb szekrényeket takarítjuk először, akkor nyilván nincs gond, mert még az alatta lévő részek nem tiszták, hullhat a por, mintha nem lenne holnap.

A másik leggyakoribb hiba Dulude szerint az, hogy nem fejezzük be a takarítást az egyik szobában vagy felületen, de már továbblépünk a következő helyiség, rész takarítására. Ha ezt a két hibát még ötvözzük is, akkor aztán kész a káosz, és soha nem lesz tiszta a lakásunk profi segítség nélkül. Úgyhogy a fenti stratégiát tessék jól felvésni és kitenni a hűtőre: fentről lefelé takarítsunk, és fejezzük be, amit elkezdtünk.