Így indítsd környezettudatosan az iskolaévet!

Újrahasznosított alapanyagú füzetek

„A füzeteket mi mindig úgy vásároljuk meg, hogy megkeressük azt, amelyik újrahasznosított papírból készült” – meséli a három iskolás fiú anyukája, Gréti. Ahogy kutakodtunk a webshopokban, azt tapasztaltuk, ezek nem is annyival drágábbak, és hasonlóan mutatós grafikával és mintával készült darabokat is találhatunk belőlük, mint a nem újrahasznosított társaikból.

Csomagolás!

Hatalmas papírmennyiség szükségeltetik a tankönyvek és füzetek becsomagolásához. „A két gyerek beiskolázása nagyon sok pénz, ráadásul felesleges pénzkidobásnak tartom a csomagolópapír-vásárlást. Vagy natúr papírba, vagy újságokba csomagolom a tankönyveket. A gyerekeknek először nem tetszett, de egyre többet beszélgetünk a környezetvédelemről, és rájöttek, nem úri passzióból választom ezt a megoldást” – tudtuk meg Pannitól.

Ceruzából növény

Néhány évvel ezelőtt hatalmas népszerűségnek örvendtek azok a ceruzák, amelyek végei apró magokat rejtettek, így az elhasználódott írószerszámot elültetve hamarosan egy növény bújt ki a földből. „Ez jó ötlet, de azért ennél kevésbé elrugaszkodott dologgal is környezetbarátabbá tehetjük a tanév előtti vásárlást” – mondta Gergő, majd így folytatta: „Mi kerüljük a műanyagot, hegyezőből például vagy fémet vagy fát vásárolunk, és az is fontos nekünk, hogy tollból olyat válasszunk, aminek cserélhető a betétje, így ha kifogy, nem kell az egészet kidobni.”

A sokoldalú fa a műanyag helyett

A fát egyébként egy másik szülő, a két kislány anyukája, Barbara is felhozta: „Én szívesebben veszek irattartóból is például tartósabb, fából készült változatot. De ma már egyre elterjedtebb a fa mellett a bambusz is, amelyből rengeteg kiegészítő készül: tolltartó, telefontartó. Lehet, hogy picit drágábbak, mint a műanyag társaik, de cserébe strapabíróbbak!”

Miből készült?

Az összetételre ne csak a BPA-mentes kulacsok esetében ügyeljünk, hanem például a ragasztók és a filctollak esetében is. „Én ragasztóból mindig az enyves, azaz oldószer nélkülit veszem, de már azt is megtanultam, hogy filctollból is van vizes bázisú” – mondta Klári, aki nemrég fedezett fel egy márkát, amelyik csak újrahasznosított PET-palackból készít iskolatáskákat.

Mit eszik a gyerek? És miből?

A gyerek szempontjából nem mindegy, hogy mit eszik, de az sem mindegy, hogy a friss zöldségekből, gyümölcsökből készített tízórait, ebédet vagy uzsonnát mibe csomagoljuk! „Én kerülöm az eldobható műanyag csomagolásokat. Nálunk otthon nincsen alufólia, de szalvéta sem. Helyette van mosható, vízhatlan szendvicscsomagoló, zsákok, valamint textilszalvéták!” – mesélte lelkesen Ildikó, aki a lányoknak új kulacsot is beszerzett a tanévre.

Vásároljunk hazai terméket!

Nagymértékben csökkenthető az iskolakezdéssel járó környezetterhelés, ha hazai alkotóktól vásárolunk. „Ez teljesen egyértelmű, hiszen nem távoli országokból, költséges szállítással és hatalmas környezetterheléssel érkezik hozzánk az adott termék, hanem itthonról”– mondta Balázs, aki nemcsak tornazsákot, de füzeteket is vett a gyerekeinek hazai alkotóktól.

1. Tornazsák, The Sorting Bags, 2.190 forint

2. Fa irattartó, Ikea, 2.490 forint/2 darab

3. 24-es színesceruza-készlet, Djeco, 3.790 forint

4. Szendvicses zsák, Kivi Bag, 5.200 forint

5. Füzet újrahasznosított papírból, Zöldbazár, 179 forint

6. Fahegyező, Zöldbolt, 280 forint

7. Fa tolltartó, Zöldbolt, 1.390 forint

8. Iskolatáska újrahasznosított PET-palackból, YogoPlay, 37.990 forint

9. Kanál és villa fából, Shamobags, 2.300 forint

10. BPA-mentes kulacs gyerekeknek, Equa, 2.900 forint