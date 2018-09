Egy újabb szuper lakber trend: dzsungelt minden otthonba!

Tombol a dzsungelláz, és nemcsak a divatban, de a lakberendezésben is. Korábban mi is készítettünk egy anyagot, ami bemutatta, milyen trópusi hangulatú textilekkel, párnákkal és függönyökkel dobhatjátok fel az otthonotokat. De szerencsére nemcsak mintákkal költözik a dzsungelhangulat a lakásokba, hanem élő, igazi növényekkel is.

A megfelelően megválasztott növények otthonosabbá teszik a lakást, és a hangulatunkat is javítják. A növények gondozása persze időigényes, de ne sajnáljuk ezt az időt, lassuljunk le, sőt akár a gyerekeket is vonjuk be a munkába, így megtanulják, milyen gondoskodni.

Ahogyan a galéria is mutatja, a legnépszerűbb növények a páfrányok és a pálmák közül kerülnek ki, de rögtön utánuk következnek a kaktuszok. Ha igazán trendkövetők akarunk lenni, akkor a buja zöld növényekkel nagyon határozottan kontrasztot alkotó cserepeket választunk. Népszerűek az olyan indusztriális anyagok, mint a fém vagy a beton, vagy az ilyen hatást keltő műanyagok.

1. Virágállvány, Jysk, 6500 forint

2. Fakaspó, H&M, 2990 forint

3. Szürke óriás kaspó, Jysk, 10 000 forint

4. Arany üvegház, H&M, 9990 forint

5. Kerámiakaktusz, H&M, 1490 forint

6. Hármas kaspó, Butlers, 1495 forint

7. Állvány, Ikea, 16 990 forint

8. Fém hosszúkás kaspó, Butlers, 1995 forint

9. Betonkaspó, Jysk, 7500 forint

Növénygondozási tippek, hogy sokáig zöld maradjon az otthonod!

Könnyezőpálma

A reneszánszát élő „panelnövény”, aminél menőbb szobanövény nem létezik manapság. Érdemes tudni, hogy a fiatal növény korai levelei még nem lyukacsosak, szeldeltek, hanem szív alakúak. Olyan helyet válasszunk neki, ahol nem éri tűző nap, a félárnyékot és a szellős helyeket kedveli, vízigénye közepesnek mondható. Gyakran igényli az átültetést vagy földcserét, mivel nagy a tápanyagigénye. Télen, amikor a lakás szárazabb, permetezzük vízzel.

Legénypálma

Más néven zámia, nagyon hálás kis növény, levelei pedig gyönyörű fényesek. Leginkább 18-26 Celsius fok között nő, de melegebb helyen még inkább növekedésnek indul. Inkább kevés vizet igényel, mint sokat, a sok víz akár a pusztulásához is vezethet. Ideális azoknak, akik ritkán akarnak locsolni. Az erős fényt kedveli, de a sötétebb helyeken is pompásan elvan.

Anyósnyelv

A régi iskolaépületek és panellépcsőházak népszerű növénye volt. Ő is beéri kevés fénnyel és ritka locsolással. De fontos tudni, hogy szaponint tartalmaz, és ez enyhe mérgezést okozhat a házi kedvenceknél.