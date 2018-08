Szobainas, praktikus és látványos divat a lakberendezésben

Óriási gardrób, méretes szekrények vagy esetleg külön gardróbszoba? Nem minden lakásban kivitelezhető hasonló luxus, de a kisebb alapterületű otthonokban a praktikum jegyében idén is büszkén felállíthatunk egy-egy helyes, modern szobainast, ruhaállványt. Különösen akkor érdemes beszerezni egyet, ha a fogas és a szekrények messze nem birkóznak meg a ruhamennyiséggel.

Ma már rengeteg izgalmas darab közül választhatunk, nagyon sok gyártó készít gurulós vagy akár összecsukható darabokat is. Vannak csajosabb, gyönyörű színű modellek, de elegáns vagy éppen letisztult, modern darabokból sincs hiány. Ha szeretjük, követjük a DIY-, vagyis a csináld magad mozgalmat, akár az Ecseri piacról, lomtalanításból, családi örökségből vagy épp egy online aukciós térről is beszerezhetünk egy-egy régiséget, és felújíthatjuk a magunk ízlése szerint, vagy éppen a kreatív határokat feszegetve létrából is létrehozhatunk egyet.





A szobainasok és állványok manapság már akár önkifejezési formaként is jól működnek, legalábbis ami az otthonunkat illeti. Helyet kaphatnak rajta a legmenőbb, legkülönlegesebb ruhadarabjaink, amelyekre büszkék vagyunk, és örömmel a látogatók elé tárnánk, de „mintegy dekorációként” is kikerülhetnek rá, akár a lakás színeihez passzoló öltözetek is.

Egyik kedvencünk a monokróm megoldások híveinek tökéletes választás, letisztult egyszerű fehér vázzal. A fekete-fehér szettek és lakberendezési stílus kedvelőinek jó alkalom arra is, hogy akár előre bekészítsék a következő napok outfitjeit.

Az indusztriális otthonok esetében akár el is készíttethetjük egy erős raklap vagy farostlemez és fémcsövek segítségével, hogy garantáltan illeszkedjen a környezethez. Persze itt is növeli a praktikumfaktort, ha gurulós verzióban gondolkodunk.





A szofisztikált, krém, rose gold vagy éppen arany ruhaállványokból sincs hiány, ezekből rengeteg olyan is van, ahol polcos megoldásokkal segíti a gyártó, hogy többféle kedvenc legyen szem előtt, így cipőket, táskákat, sőt ékszereket is tárolhatunk rajtuk. Ha pedig hiányoljuk a polcos megoldást, akár házilag is barkácsolhatunk rá.





Azoknak, akiknek főleg kisebb vagy éppen hagyományosabb fazonú szobainas hiányzik a nappali vagy a háló teljessé tételéhez, és csupán pár ruhadarab tárolásához keresnek megoldást, szintén van pár ötletünk. Legyen szó klasszikus vagy épp ötletes darabról.







(Fotók:pinterest.hu)