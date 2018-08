Ha ezt tapasztalod, sürgősen fel kell újítani a teraszodat

Kopog a terasz burkolata, beázik alatta a szuterén, a járólapok pedig felválnak? Sajnos ezek mind biztos jelei annak, hogy nagy gond van, és nem egyszerűen javítani kell a burkolat hibáit, hanem az egészet cserélni kell. A gyorsított ütemű és költségtakarékos építkezések miatt nagyon sokan szembesülnek ezzel a problémával – a MAPEI felmérései szerint a terasztulajdonosok háromnegyedét érte már ilyen bosszúság –, és ez a magas szám akár azt is sugallhatná, hogy a szinte természetes, hogy az időjárás viszontagságai miatt a teraszburkolat előtt utóbb „el fog romlani”. Pedig ez nincs így: csupán jó anyagokra és precíz munkára van szükség ahhoz, hogy a teraszod évtizedeken át hibátlan maradjon.

Bízd a profikra!

Ha azt látod, hogy a teraszod burkolata tavaszra felpúposodik, megreped, vagy megáll rajta valahol a víz, akkor ezt mindenképpen orvosolni kell, hiszen ilyenkor nem csupán esztétikai hibáról van szó a legtöbb esetben, hanem arról a nagyon is gyakorlati problémáról is, hogy az alatta található helyiség előbb-utóbb be fog ázni, és ez bizony újabb súlyos százezrekbe, időbe és idegeskedésbe kerül majd neked. Ha tehát a teraszburkolattal gond van, jól teszed, ha mielőtt belevágsz a javításba. Attól azonban óva intünk, hogy magad végezd el ezt a munkát! Sokan beleesnek ebbe a hibába, mert azt gondolják, hogy nem olyan bonyolult dolog felverni a régi burkolatot, és az új lapokat sem nehéz lerakni. Csakhogy sokkal komplikáltabb feladatról van szó, ami nem csak gyakorlatot, de komoly szakértelmet is igényel!

Ha egy kis panellakás konyhapadlójának burkolásáról lenne szó, akkor még biztatnánk is, hogy csináld meg magad, hiszen tényleg nem nehéz ez a munka. A terasz azonban más ügy. Itt komoly jelentősége van annak, hogy a járólap alatt milyen rétegek és milyen sorrendben vannak, és ezek közül ha csak egy kimarad, vagy rossz helyre kerül, a terasz megint beázik, a burkolata pedig hamarosan ismét feljön. Ezenkívül az sem mindegy, milyen ragasztó- és tömítőanyagokat használnak fel – erről feltétlenül érdemes a munka megkezdése előtt kikérni szakértő tanácsát! –, és mennyire gondosan rakják le a járólapokat. Emellett annak is nagy jelentősége van, hogy megfelelő lejtést kap-e a burkolat ahhoz, hogy a víz lefolyjon róla.

A minőség a legjobb befektetés

A teraszokra való profi burkolatragasztókat is forgalmazó MAPEI szakemberei sok fórumon hangoztatták már, hogy a legjobb befektetés az, ha jó anyagokat használ fel az építtető, a mesterek pedig szigorúan betartják a teraszburkolás szabályait. Ez utóbbinak fontos része a megfelelő aljzat mellett a hőszigetelés, a precíz vízszigetelés, valamint az előírt lejtés kialakítása a csapadék elvezetésére, és az is rendkívül fontos, hogy ne feledkezzenek meg az építés során a dilatációs hézagokról sem. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, vagy rossz minőségben készül el, a teraszt valószínűleg már a következő tél után ismét javítani kell.