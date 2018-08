Sulikezdés: 16 praktikus megoldás tanulósarok kialakítására

Ha még csak most készültök első osztályba, talán még fontosabb, hogy a tanulóhelyet a gyerekek igényeinek megfelelően alakítsátok ki. Olyan helyen, ahol jól érzik magukat, úgy, hogy biztosan tetsszen nekik, inspiráló legyen. Összegyűjtöttünk pár jópofa ötletet különböző lehetőségekre, amik segíthetnek kitalálni, nálatok mi lenne a legjobb.

A nappaliban

Ha túl kicsi a gyerekszoba, vagy egyszerűen csak jobban érzi magát, ha nincs egyedül, akkor alakítsátok ki a tanulóhelyet a nappaliban vagy a konyhában, végül is legtöbbször az a lakás központja. Néhány praktikus megoldással akár tökéletesen bele is simulhat a helyiségbe.

A nagyon praktikus

Ha van elég hely, akkor a legjobb, ha az íróasztal környékét úgy alakítjuk ki, hogy tárolókból se legyen hiány. Így minden egy helyen lehet, ami könnyebbé teszi az iskolai felszerelések rendszerezését. Sőt, lehet tábla amire írni, vagy tűzni lehet, így minden fontos tudnivaló azonnal szem előtt lehet.

Tesóknak

Ha közös a szobájuk és szeretnek együtt lenni, akkor a tanulás is jobban fog menni, ha egy szuper közös helyük van a tesóknak. Több lehetőség is van, hogy ilyen tanulóhelyet alakítsunk ki, minden csak a gyerekektől függ.

„Sok szülő hatalmas kihívásként éli meg, hogy testvérek számára alakítson ki közös szobát, pedig mi sem egyszerűbb ennél” – mutatnak rá az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint a mozgatható gipszkarton falak kiváló megoldást jelenthetnek arra, hogy igazságosan osszuk fel a teret. Ezzel az egyszerű építőanyaggal gondoskodhatunk a privát szféráról, hiszen mindenkinek meglesz a maga kis területe, ahol kedvére játszhat vagy olvashat, ugyanakkor közös tanulás esetén egybe is nyithatjuk azt. „Vonjuk be bátran a kisiskolásokat is szobájuk megtervezésébe és az átalakítás kivitelezésébe. Hagyjuk, hogy fantáziájuk szárnyaljon, és segítsünk nekik megvalósítani mindazt, amit a realitások talaján maradva elképzeltek. Egy igazi birodalomban a tanulás és a pihenés is könnyebben megy, a játék pedig elengedhetetlen része az iskolások életének” – teszik hozzá.

A nagyon menő

A gyerekek szeretik a menő cuccokat. Miért ne lehetne az íróasztaluk is valamiért különleges? Ha van hozzá hely és lehetőség, akkor akár valami igazán izgalmas részlettel fel is dobhatjuk, mint például egy szokatlan forma, plusz funkció, szín. Találjátok ki, és valósítsátok meg együtt. Jó móka lesz.