Így néz ki egy gyerekbarát kert!

„Persze a kert, mint minden a világon, jelenthet veszélyt a gyermekünkre, de mi is kertekben nőttünk fel és előttünk is számos generáció. Pedig kertjeink telis-tele vannak mérgező növényekkel a begóniától, az íriszen át, a leanderig, de mégsem hallunk arról, hogy bárki is mérgezést kapott volna, mert lelegelt egy tiszafát!” – mondja McMenemy Márk, aki azt is elárulja, mire érdemes figyelni!

KAPCSOLÓDÓ Augusztusi teendők a kertben

Ésszerű óvintézkedéseket tehetünk

Nem célszerű például kerti sisakvirágot (Aconimtum tamarrum) ültetni egy kisgyerekes kertbe, mert ennek még az érintése is mérgező. Továbbá érdemes kerülni a nagyon tüskés növényeket is, mint a rózsa vagy a kaktusz. Saját tapasztalatból mondom, hogy kellemetlen időtöltés kaktusztüskéket szedegetni egy síró gyerek tenyeréből. Ha mégsem szeretnénk lemondani ezekről a növényekről, egyszerűen kerítsük el őket. A kerti medencét és tavat is barikádozzuk el, hisz ezek tényleg komoly veszélyt jelenthetnek egy csetlő-botló kis emberre.

Nem túl jó ötlet nagyon pedáns és sérülékeny kertet fenntartani, amíg a gyerekek fel nem nőnek, mert elkerülhetetlen, hogy néhány növény taposásos vagy focilabda-terheléses teszten essen át. Ami nem annyira a gyerek, sokkal inkább a kert gondozójának idegállapotára jelent veszélyt.

Tehát akkor milyen is a gyerekbarát kert?

Buja, tágas, tele illatokkal, színekkel és felfedezésre váró zugokkal, hogy az az emberpalánta ne csak egy táblagép képernyőjén tapasztalja meg ezt a gyönyörű világot!