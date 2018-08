Ezekkel a tippekkel otthon is úgy érezheted magad, mint egy wellnessben

Ahhoz, hogy viszonylag kiegyensúlyozottan, derűsen érezzük magunkat, nem hanyagolhatjuk el azt, hogy nézzen ki a lakás. Ez nem azt jelenti, hogy vagyonokat kell költenünk méregdrága bútorokra és berendezési tárgyakra, de érdemes némi energiát fektetni abba, hogy minél barátságosabb, melegebb otthont teremtsünk. A következő tippekkel úgy érezheted magad otthon, mintha wellnessben lennél.

Relaxálósarok

Alakíts ki egy olyan területet a lakásban, amelyet kifejezetten olvasásra vagy meditációra tartasz fenn. Persze,a kanapén és az ágyon elfeküdve is jó dolog kikapcsolódni, de erre a sarokra tényleg úgy fogsz gondolni, mint a béke oázisára, ha csak a kikapcsolódásra szánod.

A természet hangsúlyozása

Köztudott, hogy a természet nyugalmat és kikapcsolódást biztosít, ezért olyan fontos, hogy az otthonodban is visszaköszönjön belőle valami. Ehhez nemcsak növények kellenek, hanem ugyanolyan fontos a jó fény is. Alakítsd úgy a szobákban a berendezést, hogy bizonyos pontokra abban a napszakban essen a kintről jövő fény, amikor tudod, hogy ott tevékenykedsz.

Az étkezőben állítsd oda az asztalt, ahova reggel süt be a nap, ha van olvasósarkod, akkor hasonló szempontok alapján alakítsd ki azt is, és így tovább. Emellett a természet színei is köszönjenek vissza egyes tárgyakból. Lehet az a zöld vagy a barna árnyalataiban pompázó díszpárnahuzat vagy asztalterítő is.

Ne érezd magad bezárva

A legjobb módja annak, hogy elkerüld azt az érzést, hogy fogoly vagy az otthonodban, ha kihasználod az ablakaid adta lehetőségeket. Tartsd tisztán őket, és fordíts figyelmet arra, hogy hol helyezkednek el, ennek alapján berendezve a szobát. Az ágy és az olvasó- vagy relaxálósarok például mindig ablak közelében legyen.

Figyelj az anyagokra

A hívogató otthoni hangulat egyik alappillére a bútorok anyaga. Az olyan anyagok, mint a márvány vagy a fa, jó választásnak tűnnek, míg a fémek, a gránit és az üveg túlzott használata durva és hideg légkört teremthetnek.

Zaj kizárása

Ha nagyon nyüzsgő helyen élsz, akkor elkerülhetetlen, hogy ne szűrődjenek be zajok az otthonodba. Szigeteld az ablakokat, vagy cseréld ki őket hangszigeteltre, de ha merész vagy, egy miniszökőkutat is elhelyezhetsz valahol, a víz ugyanis tompíthatja a zajokat.

Selejtezés mindenek felett

Az eddig felsorolt szempontok mit sem érnek enélkül. Ha nem szelektálsz, lehet olvasó- vagy relaxálósarkad, szép bútoraid és világos tereid, de ha tömve van minden, nem lesz hangulatos az otthonod. Igen, tudjuk, hogy időbe telik ez a folyamat, de kifizetődő. A selejtezés témájában Marie Kondo talán a legnagyobb név most, az ő tippjei segítségével megszabadulhatsz a felesleges dolgoktól.

Elle Decor