Ezek a konyhák nemcsak dizájnosak, hanem még enni is lehet bennük

Ebben a tágas, vidám hangulatú konyhában nem kell a nagy asztalhoz ülnünk feltétlenül, ha egyedül eszünk, lecsüccsenhetünk a kanapéra is.

Egyszerre amerikai konyha és étkező is, ahol kényelmesen is leülhetünk, de ha csak egy gyors étkezésre van időnk, a pultnál is ehetünk.

Ez már több mint konyha. Egyszerre komfortos nappali, étkező és konyha is. Nem is tudnánk választani, hova üljünk.

Ilyen kilátásra nyíló ablakok mellett nehezen állnánk fel a reggeli mellől.

Ez a stílus arra emlékezet minket, mintha nem is otthon, hanem étteremben lennénk.

Klasszikus megoldás, különleges stílusban.

Nagycsaládosoknak ajánlott megoldás.

Szinte elvész az ember egy ilyen belmagasságú konyhában.

Mintha a menzán lennénk, csak szebb bútorok és finomabb ételek között.

Elle Decor