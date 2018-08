Nem igaz, már megint szalad a lakás! – 5 szuper tipp, hogy úrrá legyél a káoszon!

Az igazi rendrakás azzal kezdődik, hogy beismered, van hova fejlődnöd ezen téren, avagy rendetlen vagy. Ez utóbbi szokott nehezebben menni, de itt egy egyszerű gyakorlat: képzeld el a szerinted über rendezett barátnőd lakását. Ha a tied nem olyan, akkor ideje elkezdened komolyan rendet tenni. Ne keress kifogást, hogy neki több ideje van, vagy hogy te lazább, vagányabb vagy… Nem. Szimplán csak rendetlen.

Aggodalomra semmi ok, a nehéz önvallomás után szinte gyerekjáték lesz a rendteremtés! Ugyanis a rendet fenntartó szisztémát elég csak egyszer kialakítani, aztán kicsi rásegítéssel már magától működik. Első lépésként járj körbe a lakásban, és nézd meg, hol vannak a gócpontok, gondold végig, miért alakul ki káosz nálad. Az alábbiak a segítségedre lesznek.

1. Nem passzol az életviteledhez a lakásod berendezése

Önmagadnak, a saját személyiségednek és napi rutinodnak megfelelő rendszert találj ki. Ne foglalkozz azzal, hogy elviekben minek hol a helye. Ha te munka után hazamész, és még átöltözöl az esti program előtt, nyilván nem a fürdőszobában elhelyezett szennyestartóba fogod belehajítani a ruháid, hanem leginkább a szobád padlóján, esetleg az ágyon landol minden. Inkább a ruhásszekrényed mellé tedd a szennyestartót.

Lifehack tipp: Jobb két kisebb szennyeskosarat beszerezni, így egyből szortírozni is tudod a holmijaid.

2. A tárolással van a probléma

Az is előfordulhat, hogy nem jó helyre pakolod el a dolgokat. Ennek tipikus példái a mindenhol hányódó fülbevalók, nyakláncok. Ha egy kis dobozba teszed a nyakláncokat, soha nem lesz kedved visszatenni őket használat után, vagy azzal szórakozni, hogy kibogozd a köteget, ezért „tartod” inkább szanaszét őket. Az ékszerek tárolására azonban számos más megoldás is létezik: használhatsz szögeket, gyékény faliszőnyeget, fürdőszobai akasztókat e célból, de ma már egyre több trendi ékszertárolót is be tudsz szerezni.

DIY-tipp: Szerezz be egy képkeretet, valamint egy lyukacsos fém- vagy alumíniumlapot. Ez utóbbit vágd méretre, és tedd bele a keretbe. Nincs más hátra, mint ráakasztani a fülbevalókat.

3. Sok a felesleges holmid

Nincs annyi cuccra szükséged, amennyi a lakásodban van, ez biztos. Azokat a kis dísztárgyakat, amik semmi emléket nem ébresztenek benned, és csak porfogónak jók, egyszerűen hajítsd ki, ajándékozd vagy adományozd el. A ruhákat, cipőket, táskákat, konyhai eszközöket, könyveket is gyűjtsd össze, és ne játszd azt, hogy hónapokig szemezel az adományos zsákkal, mondván, jövő héten most már tényleg elviszed a charity shopba. Ennek a történetnek ugyanis az lesz a vége, hogy feltúrod, mert valamit mégis ki akarsz venni, mást meg beleteszel – ismerjük ezt mi is…

Tipp: Csak akkor vegyél új dolgot (legyen az farmer, mütyür vagy rúzs), ha egy régitől már megszabadultál.

4. Nem funkció szerint rendezel

Ha azt látod, hogy nehéz elővenni vagy visszapakolni valamit, vagy egy-egy tárgy leesik néha a helyéről, akkor az rossz helyen van – gondold újra. Konyhára, fürdőszobára vonatkozó másik alapszabály: az legyen szem előtt, amit tényleg használsz. A sok arcpakolást, krémet tedd a pipereszekrénybe vagy valamilyen stílusos tárolóba. A konyhában is az legyen elöl, amire tényleg mindig szükség van, a többinek a polcon a helye. Sőt. Nem kell annyi tányér, evőeszköz sem, elég, ha egy-egy pár van belőlük. Nyugodtan pakold el őket egy dobozba, legalább nem fog állni a mosatlan, hiszen mindig el kell mosogatni azt a pár tányért, bögrét, amit tényleg használsz.

DIY-tipp: A konyhaszekrényajtó belső felületére is tehetsz öntapadós akasztókat, amikre jó pár kisebb konyhai eszközt felaggathatsz (tölcséreket, merőkanalakat stb.).

5. Nem ismered önmagadat

Bizonyára sokszor hallottad azt az alapvetést, hogy a ruhákat szépen, összehajtva pakoljuk el. De ha bevallod, hogy ez neked nem fog menni, mert eddig se hajtogattad össze őket, és ezután se látod magad előtt, ahogy ezzel bíbelődsz, akkor szimplán felejtsd el ezt a módszert. Tegyél mindent vállfára, vagy helyezz több dobozt a szekrénybe, és dobáld bátran azokba a vasalásra nem szoruló ruhadarabokat. Nagyon praktikus az is, ha mindent kategória szerint tárolsz: külön az alsóneműt, melltartókat, pólókat stb.

Lifehack tipp: A dobozos üdítők nyitófülének segítségével egymás alá tudod akasztani a vállfákat. Ezzel rengeteg helyet nyerhetsz.

Az is jó ötlet, ha megkéred a legrendszeretőbb barátnődet, hogy menjen fel hozzád, és adjon pár tippet, ő hogyan csinálja. Akár jó móka is lehet belőle egy kis otthoni fröccsözéssel egybekötve! Mi pedig az alábbi videókat ajánljuk még inspirációképpen:

