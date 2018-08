Terazzománia a lakásban – a legjobb Pinterest-képekkel

A velencei mozaikot idéző, sima felületbe ékelt, márvány- vagy gránitdarabkákból, töredékekből álló terazzo nem véletlenül borzolja fel a kedélyeket idén a lakberendezés hívei körében. A home decor fanatikusok több okból is kedvelik. Egyrészt, mert nagyon sokrétű, rengetegféle alapanyagon mutat jól, legyen szó műanyagról, papírról, csempéről vagy éppen függönyről.

Színek, formák terén is elképesztő a lehetőségek tárháza, így a vidámabb hangulattól akár a letisztultabb, mondjuk fekete-fehér design irányába is elmehetünk vele. A világhálón is óriásit ugrott a népszerűsége, több mint 300%-kal többen keresnek rá, és mentenek el terazzoötleteket. Nincs mese, a 70-es évek csúcsidőszaka után újra felcsapott a terazzoőrület!

Néhány ötletes tippet mutatunk a Pinterestről arra, hogyan is dekorálhatjuk lakásunkat ennek a stílusirányzatnak megfelelően, és milyen tárgyakon, kiegészítőkön és burkolatokon mutat remekül a terazzo design…

Járólap, csempe vagy falburkolat

Járólap, falburkolat, tapéta vagy éppen csempe. A kis, töredezett mozaikok vidám, üde hatást keltenek, de érdemes figyelnünk arra, hogy ilyenkor ne kombináljuk túl sok színnel. Vagyis egy színes bútorokkal, párnákkal, mintás függönyökkel tarkított lakásban egy mozgalmas, terazzós műanyag járóburkolat egészen diszkógömbös hatást tud kelteni.

Kreatív textilek







Legyünk kreatívak, és ha a trendnek megfelelő kész designdarabok árát szeretnénk lejjebb tornászni, vegyünk egy, a lakásunkhoz passzoló színvilágú textilanyagot. Készülhet belőle díszpárnákhoz huzat, székpárna, de akár a terazzo függönnyel is különleges hatást teremthetünk az otthonunkban.

Kisebb bútorok és imádnivaló kiegészítők





Egy-egy jól megválogatott designdarab az egész lakás dísze lehet. A Pimkie márka lakásdekor-kínálatában púderrózsaszín alappal csábító, 4 eurós terazzo váza dobogtathatja meg a szívünket, de az Emanuela Carratoni tervezte retró hangulatú asztalka is örök kedvenc lehet, igaz, nem éppen olcsón, 159 dollárért. Ha sokallnánk a hasonló befektetéseket, természetesen lehetünk itt is kreatívak, és saját kézzel dekorálhatjuk ki a kinézett asztalt vagy egyéb felületeket, lámpabúrákat, könyvespolcokat színes kis mozaikdarabokkal.

Trendre szabott mobil





A divathullám ereje elért egészen a mobiltelefonok világáig, hiszen ma már számos gyártó kínál vidám kis terazzo tokokat, természetesen különböző színvilágban.

A hétköznapok szintjén



A terazzo játékos világa alól a szállodák, irodák világa sem kivétel, de persze nem csak burkolatok szintjén… A munkahelyünkön akár a jegyzetfüzetünkkel is becsempészhetünk a terazzo játékos életérzéséből egy szeletet. A füzetek között eklektikus, vibráló színű és visszafogottabb mozaikos modellek is akadnak, így a trenden belül is mindenki megtalálhatja a személyiségéhez illőt. Ha pedig már füzet van, jöhet a bögre vagy tányér, hogy egészen biztosan ne tévessze össze egyik kollégánk sem a sajátjával.

(Fotók: pinterest)