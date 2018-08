A nagy függőágykörkép

Tudtátok, hogy kétszemélyes függőágy is létezik? Sőt ma már egyre népszerűbbek a pihenésre szolgáló függőfotelek is. A pihenésre vagy éppen alvásra szolgáló fekhely angol neve, a hammock az indián hamaca szóból ered, maga a függőágy pedig a Kolumbuszt megelőző időkből, Dél-Amerikából és a Karib-szigetekről származik. Érdekes, hogy a többi trópusi területen a hajózásnak köszönhetően terjedt el az 1700-as évektől kezdve, ugyanis a matrózok is előszeretettel aludtak függőágyban, lévén hogy helytakarékos, és jól alkalmazkodik a hajó ringatózásához is. Ráadásul annak ellenére, hogy a laikus szemlélő úgy gondolja, könnyű kiesni belőle, nem így van, hiszen ha az ember súlya ránehezedik, a textil pereme körbeöleli a testet. Függőágyban ejtőzni tehát jó dolog, célszerű is inkább ezt választani a nagy és nehéz nyugágyak helyett.

Milyen függőágyat válasszak?

A legfontosabb először is azt tisztázni, milyen helyzetben szeretnénk használni a függőágyat. Ha például kempingezéshez keressük, akkor a funkció és a strapabírás mellett az is fontos, hogy nagyon kicsire össze lehessen csomagolni. Ha a teraszon szeretnénk használni, ahol nincsen fa, amihez kiköthetnénk, vegyünk állványosat. De ma már az sem ritka, hogy beltérbe kerül a függőfotel.

1. Függőágy kempingezéshez – Decathlon, 2990 forint

2. Függőfotel, Butlers – 23 000 forint

3. Függőágy állvánnyal – Ikea 26 990 forint

4. Színes függőfotel – Függőágy.hu, 21 990 forint

5. Makramédíszítéses függőágy – Butlers ,14 320 forint

6. Függőágy – Ikea, 14 990 forint

7. Színes csíkos függőágy – Praktiker, 5990 forint

8. Makramédíszítéses függőágy – Jysk, 3000 forint

Függőágyak a terasztól a nappaliig

Ahogyan sok más karakteres bútor, egy függőágy is képes feldobni a legunalmasabb teret is. Jó befektetés egy függőágy vagy egy függőfotel, hiszen míg tavasztól őszig a teraszon meg a kertben, addig télen akár a nappaliban is használhatjuk. A gyűjteményből nekünk az a kép a kedvencünk, ahol egy épített galéria alatt használják fekvőbútorként.

A lakásdekorban mostanában eluralkodó makramémániával egyébként jól össze is passzol a függőágy divatja, hiszen régóta készülnek csomózásos technikákkal fotelek és ágyak, de köteleket és csomókat dekorációs jelleggel is sűrűn használnak ezeknél a termékeknél.