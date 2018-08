Ezért kezdj el már most készülni a karácsonyra

Azt hiszed, messze van még a karácsony, pedig minden évben úgy szokott lenni, hogy elkezdődik az iskola szeptemberben, aztán kettőt pislogunk és máris itt vannak az ünnepek. Meg az utolsó utáni pillanatra hagyott ajándékvásárlás és a teljesen üres pénztárca december 25-én. Idén lehetne máshogy, kezdjünk el előre tervezni időben, mert nem túl nagy móka úgy kezdeni az új évet minden évben, hogy le van nullázva a számlánk és azon tűnődünk, hogy mégsem kellett volna megvenni a gyereknek azt az ötödik felesleges játékot a fa alá.

Időt és pénzt spórolsz, ha már most gondolsz a karácsonyra!

Az a pár hónap, ami előttünk áll, épp elég arra, hogy kicsit spóroljunk, félretegyünk, hogy ne érjen meglepetésként a 6000 forintos lazac karácsony előtt egy nappal és ne dobjunk egy hátast attól, hogy a kinézett ajándék pont dupla annyiba kerül, mint augusztusban lett volna.

Persze nem az én fejemből pattant ki, hogy már most kezdjünk el spórolni a karácsonyra, hanem a You Need A Budget oldal pénzügyi szakértői javasolják, hogy nézzük át a költségvetésünket – vagyis előbb készítsünk egyet -, és határozzuk meg, hogy mennyit tudunk havonta félretenni az ünnepekre. Így sokkal nagyobb eséllyel elkerülhetjük, hogy kölcsönbe verjük magunkat karácsonykor és nem fogunk éhezni januárban sem.

A költségvetésünkbe írjuk össze egy oszlopban, hogy milyen ünnepi kiadásokra lehet számítani (gyerek ajándéka, díszek, ünnepi lakoma), és nagyjából mennyit szoktunk rá költeni. Ehhez mérten határozzuk meg azt a havi összeget, amit a következő hónapokban félre tudunk rakni a decemberi őrületre. Jól hangzik, engem meggyőztek, itt az ideje, hogy készüljek a karácsonyra.

És ti szoktatok előre készülni az ünnepre, vagy utolsó pillanatos vásárlók vagytok?