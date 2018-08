Otthoni esküvő? Szép, szép, de vigyázz! – Szakértő mondja el, hogy csináld

Egyre divatosabbak az otthon rendezett lagzik, vagy akár teljes esküvők, olyannyira, hogy az esküvőre készülő ismerőseim szinte kivétel nélkül fontolóra vették ezt a lehetőséget. Nagyjából négy indokot hallottam, a miértekre:

Mert az otthoni esküvő meghittebb, a megszokott környezetben nem annyira stresszes a nagy nap Mert sokat spórolnak, ha nem kell kibérelni egy termet/házat/villát stb. Mert ettől egyedi lesz az esküvő Mert ez kézenfekvő megoldás, legalább egy gond letudva

Kis túlzással a menyasszonyoknak az amerikai filmekben látott esküvők ugranak be, ahol az emeletről lesétál az ara a fehér ruhájában, a lépcső alján várja az apja, hogy oltárhoz kísérje és a szépen feldíszített kertben örök hűséget fogad a szerelmének. De nem árt figyelembe venni a buktatókat.

Csák-Borbély Edina a PoppieandCo kreatív vezetőjeként 14 éve szervez esküvőket, 2007 óta szinte minden évre jutott „sztáresküvő” is. Tavaly Szilágyi Áron olimpia bajnok esküvőjét szervezte és dekorálta a csapata, az 180 fős esküvő és kétnapos buli volt.

Idén Sydney van den Bosch szépségkiálynő és Egerszegi Tomi focista esküvőjét szervezte és dekorálta, jelenleg pedig éppen Weisz Fanni esküvőjén dolgoznak.

Edina az otthoni esküvőkkel kapcsolatban sok tanácsot tud adni, de a buktatókra is felhívta a figyelmet.

„A pályám kezdetén egy kedves orvos pár esküvőjét szerveztem. 150 fős esküvőt álmodtak meg, a menyasszony szüleinek kertjében állítottunk fel egy sátrat. A család is ki akarta venni a részét az esküvőből, így a süteményeket, tortákat háziasszonyok készítették, illetve a vendégek hozták. A vacsorát és a szervizt egy profi catering partner biztosította, az italokat a szülők szerezték be, mondván ez így olcsóbb. A catering cég saját hűtőautóval és teljes kitelepült konyhai felszereléssel érkezett a helyszínre, de a szülők minden figyelmeztetésem ellenére sem rendeltek külön hűtőautót a süteményeknek és italoknak. Úgy gondolták, a pince illetve a házban fellelhető hűtő elegendő lesz. Nem lett. Igazából ez volt a kisebb baj, a nagyobb az, hogy a sütemények és az üdítők is szanaszét voltak elhelyezve a ház különböző részeiben, ahova csak a házigazdával lehetett bejutni. Szerencsétlen örömszülők két percenként rohangáltak, majd feladták és végül mindent nyitva hagyva ki-be járkálhattak a vendégek, illetve a személyzet is. Szerencsére nem tűnt el semmi sem, de másik otthoni esküvőn például egy kedves vendég mosdójárat közben leverte a család féltett kínai vázáját. Nagyon kellemetlen volt a vendégnek és a házigazdának is, egy picit be is fagyasztotta a hangulatot.”

Ha lakásban szeretnéd megrendezni az esküvődet…

Ha csak a tényeket akarja összefoglalni, akkor az alaphelyzet nyilván az, hogy nem minden otthon alkalmas egy esküvő lebonyolítására. Egy garzonlakásban, a lakópark 10. emeletén nehezebben kivitelezhető, de persze függ attól is, milyen jellegű esküvőben gondolkodik a pár.

„Ha egy csendes szűk családi, baráti vacsorában gondolkodunk, bulizás nélkül, az megoldható akár egy kisebb hajlékban is, ahol viszonylag könnyen felszabadítható tér az asztaloknak, hogy le tudjuk ültetni a vacsorához a vendégeket. Az otthoni esküvő szerintem maximum 20-30 meghívott esetén kivitelezhető, még nagyobb lakás esetén sem ajánlatos több vendégben gondolkodni. Ebben az esetben is mindenképpen javasolnám, hogy ne mindent a család oldjon meg. Rengeteg lehetőség van már, hideg és meleg ételeket lehet rendelni, séfet lehet hívni házhoz is, illetve, ha a házigazdák nem szeretnék nonstop a vendégeket körbeugrálni, célszerű profi felszolgálót megbízni a vendégek kiszolgálásával. Lakás esetén nem biztos, hogy rendelkeznek elegendő bútorral (szék, asztal), terítékkel, de mindenezek kölcsönözhetők, sőt ha catering céget bíznak meg a vacsora lebonyolításával nem csak biztosítják a szükséges kellékeket a vacsorához, de természetesen terítenek, illetve szervíroznak is az est folyamán.”

Edina felhívta a figyelmet arra is, hogy lakott területen, lakások esetén hangos zene kerülendő, persze áthidalható egy estére, de akkor szólni kell a szomszédoknak, akiket akár egy koccintásra érdemes áthívni. Ez szerinte azért is praktikus, mert így toleránsabbak. „Sajnos volt már rá példa, hogy a nem meghívott szomszéd rendbontásra és zajra hivatkozva kihívta a rendőrséget. Ha több telefonos bejelentés érkezik a rendőrökhöz, akár véget is vethetnek az esküvői partinak.”

Ha az otthonod kertjében szeretnéd megrendezni az esküvődet…

Ha szerencsésebb esetben nem egy lakás áll rendelkezésedre, hanem egy kertes ház, akkor sem lehet fellélegezni. A terület ugyan nagyobb, de ezzel is foglalkozni kell a dekoráláson túl is.

„Ideális lehet akár kisebb vagy nagyobb létszám esetén is. 20 főtől 700 főig is, mindkettőre volt már példa. Ezek általában sátras esküvők, a családi ház kertjében felállítva, a kisebb létszám bensőségesebb, meghittebb, és kevesebb rizikóval jár. Érdemes figyelembe venni a tér adottságait, a kültéri esküvő esetén mindig számításba kell venni az időjárást is, így a legbiztosabb, ha már időben lefoglalunk sátrat, aljazattal (!) együtt. Minden sátornak más a rögzítése így az ajánlatkéréseknél célszerű ezekre is rákérdezni, mert ha öntözőrendszer van a kertben egyáltalán nem biztos, hogy megfelelően rögzíthető a kiválasztott sátor. 50 fő felett optimális megoldás, ha csak egy mosdó van a házban, akkor konténeres vagy bármilyen más mellékhelység megoldásban gondolkodni.”

A buktatók itt is megvannak: szomszéd, helyigénnyel jár, a belső teret sokszor érdemes átrendezni, hangkorlátozásra figyelni kell, 20 fő felett érdemes catering céget keresni, 50 fő felett teljes stábban célszerű gondolkodni, esküvőszervező bevonásával.

„Sokszor abba a hibába esnek a megrendelők, hogy mindent maguk szeretnének kivitelezni, ezzel spórolva, majd az utolsó pillanatban realizálódik bennük, hogy mekkora erőt igényel mind a szervezés, mind a lebonyolítás, kapkodás lesz belőle, és végül marad a profi stáb extra felárral.”