10+1 ötletes design bringatároláshoz, ha kicsi a lakásod

Jó ideje halogatom egy fali kerékpártartó felszerelését, de mentségemre szóljon, aki panelban lakik, tudja mennyire idegőrlő kifúrni egy lyukat a betonfalból. Lassan kezdem megelégelni, hogy folyton ide-oda kell tologatni a bringát, ha ki akarom nyitni az ablakot vagy a szekrényajtót. Az alsó szomszédok külön örülnek, amikor éjjel érkezem, és a sötétben jól odavágom a radiátorhoz a vasat.

Ha régi, nagy belmagasságú bérházban laksz, óriási mázlid van, nem is kérdés, hogy be kell szerezned egy fali tartót. De az alábbi szuper bútorok is alkalmasak lehetnek a bringád tárolására.

A képeket csak ötletalapanyagnak szántam, de ahol megtaláltam a gyártót, ott linkeltem is.

