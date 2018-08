Hűtsd le magad, ahogy nagyanyáink tették!

Idén nyáron volt már ősz és tavasz is, talán éppen ezért kétszer annyira megviselt, amikor beütött az igazi nyári meleg. Mondjuk, amúgy sem éppen a nyár a kedvencem, jól meglennék egy hónapokig tartó áprilissal is, de legalább ennyire nem kedvelem a túlzott légkondizást sem.

Alapvetően 3 mechanizmus révén lehet ártalmas a légkondicionálás: 1. Túlzott mértékű hűtés, helytelen levegőáramoltatás A belső levegőt maximum 6-8 fokkal szabad hűvösebbre venni a kintinél. A hirtelen fellépő jelentős lehűlés pillanatok alatt megfázáshoz vezethet. Fokozza ezt a hatást a helytelen levegőáramoltatás: ha a hideg levegő közvetlenül éri a testünket. 2. Hideg, száraz levegő A légkondi szárítja is a levegőt. Ennek hatására a nyálkahártyák következményes kiszáradása lép fel, így nem tudják kellően ellátni a védő funkciójukat, utat engedve ezzel különböző fertőzések kialakulásának. Fontos a rendszeres szellőztetés, a levegő frissítése, mert a légkondi csak keringeti a levegőt. 3. Fertőző mikroorganizmusok A légkondi kondenzvízében és szűrőrendszerében nem megfelelő karbantartás esetén, rendszeres tisztítás hiányában különféle mikroorganizmusok, baktériumok és gombák szaporodhatnak el, amelyek a légárammal a légutakba kerülve különböző megbetegedéseket okozhatnak.

„Kánikula idején szinte mindenhol, a munkahelyeken, otthonunkban, a tömegközlekedési eszközökön és a gépjárművekben is légkondicionálással igyekszünk elviselhetővé tenni a meleget. A túlzott és helytelen módon végzett légkondicionálás azonban káros és számtalan megbetegedéshez vezethet, így felső és alsó légúti megbetegedések, nátha, orrmelléküreg-gyulladás, légcső-, hörgő- és tüdőgyulladás, valamint izom- és ízületi gyulladások okozója lehet” – mondta az NLCafénak dr. Kovács Viktória, a Benyovszky Orvosi Központ fül-orr-gégész szakorvosa, aki hozzátette, hogy éjszakára a klíma használatát semmiképp sem javasolja, ugyanis alvó állapotban nem tudunk a túlzott lehűlés és kiszáradás ellen kellőképpen védekezni.

Éppen ezért összeszedtem azokat a módszereket, amelyekkel kiválthatom a klímát, és most itt van néhány, amelyeket eredetileg valamelyik internetes oldalon találtam, jó néhányat ki is próbáltam. Mindezekről a doktornő is véleményt mondott. Talán nektek is segít valamelyik (vagy ezek összessége) a kánikulában. A mottó:

Ha a nagyanyáinknak sikerült, nekünk is menni fog légkondi nélküli egy jót aludni éjszaka.

Az ötletek között vannak triviálisak – ezért elnézést –, de a teljességre törekedve azért ezeket is leírom, és nyilván a lista még így is bővíthető, ha nem is a végtelenségig.

Csinálj kereszthuzatot, ha nagy a hőség

Kösz – mondaná az, akinek minden ablaka nyitva, és még mindig áll a levegő. Személy szerint szerencsém van, alapvetően jól szellőzik a lakásunk, de azért egy tartós kánikula idején ez legfeljebb csak hajnalban segít. Ha segít egyáltalán, akkor meg már oda a jó alvás. De ha van egy kis szél, akkor ez tényleg jó megoldás lehet.

Ott van a retró légkondi

Emlékszel még, amikor a hűtő helyett hatalmas jégtömböket használtak? Na, mi sem, de azért az, hogy a jég hűt, nem újdonság. Egy házi retró légkondicionáló a DIY szerelmeseinek:

Állíts fel egy ventilátort! Tegyél elé egy tálba vagy mély tepsibe felhalmozott jeget! Indítsd be a ventilátort! Tádám! Élvezd a hűvöset!

Mondjuk, ez a módszer alkalmatlan nagyobb terek lehűtésére, de ágy mellett azért tud hatékony lenni. Persze a ventilátor hangereje nem mindegy, és a jég sem tart örökké, bár lehet pótolni. Ha a hűtőnk nem gyárt jégkockát, és például egyben megvesszük a bolti nagy zsákosat, akkor azért annak az árát is hozzá kell adni ehhez a mutatványhoz.

Vagy itt egy másik megoldás:

Hőségben pucéran vagy lenge ruhában?

Erre a kérdésre a választ mindenki maga adja meg. A család egyik fele esküszik arra, hogy lényegében a semmiruha az egyetlen megoldás, a másik fele pedig azt mondja, hogy lenge póló és sort az ideális megoldás, mert az szívja fel az izzadságot. Egyéni ízlés, ebben nem tudok dönteni. Ruhában mindenesetre kevésbé izzadjuk át a lepedőt és az ágyneműhuzatot.

Az egyiptomi módszer a kánikulában kézenfekvő

Nem tudtam, hogy így nevezik, anno gyerekkoromban szimplán csak vizes lepedőnek mondtuk otthon, de mint kiderült, a puccos vagy marketingszempontból csalogató elnevezése ugyanennek az „egyiptomi módszer”. Egyszerűen fogj egy lepedőt, vizezd be, és tekerd magad köré. Ebben kell befeküdni az ágyba, amire előtte azért nem árt száraz törölközőt leteríteni, ha nem akarod eláztatni a matracot. Tényleg lehűt, de az orvosnő szerint megvan a maga veszélye. Alvás előtt egy hideg zuhany ugyanennek egy kíméletesebb változata.

Chillow, a technika egy apró vívmánya hőség esetére

Talán van ennek egy magyar verziója vagy neve is, de erről még anno az egyik külföldi ismerősöm mesélt. A chillow lényegében egy hűtőpárna, ami így működik. Ha a látványos videó nem lenne elég, akkor lehet rá magyar feliratot is tenni. Nem próbáltam, de van, aki esküszik rá. De hát melyik teleshopos termékre nem igaz ugyanez az állítás?

Aludj egyedül!

Ezt az egyedülálló ötletet egy fórumon találtam, ahol hosszan magyarázta az egyik tag, miért nem jó összebújni nagy melegben. Igen, azért, mert a másik test melegétől még nehezebben hűl le a testünk. Ha valaki úgy érzi, ezért egyedül kell aludnia, mert így lesz nyugodt az alvása a nagy melegben, akkor hajrá.

Se lámpa, se elektromos kütyük

A lámpák lekapcsolása vagy minimális használata egy éjszakai alvásnál viszonylag evidens, éppen ezért ez a rész inkább arra vonatkozik, hogy meleg estéken ne nagyon kapcsoljunk lámpákat. Ezek energiát termelnek, és összességében fűtik a lakást. Az elektromos kütyüket pedig húzzuk ki éjszakára, azt olvastam, segít. Bevallom, effektív hasznát nem tudom leírni, de a lámpás rész tényleg segít.

Pamut, pamut, pamut

Nem tudom, miért nem ez az egyiptomi módszer, de mindegy. Ez is hatékony, százalékosan kifejezve nem tudom, mennyire, de hozzájárult a nyugodt alváshoz, amikor pamut ágyneműre váltottunk. A selymet, a szatént vagy a műszálas holmit nem a hőségre találták ki.

Fagyasztott ágynemű

Jó ötlet helyet csinálni a mélyhűtőben (vagy inkább a hűtőládában), ahová az ágyneműt legalább negyedórára érdemes betenni, és lefekvés előtt elővenni. Egy nagyobb zsák ajánlott, hacsak nem kedveled kifejezetten a fagyasztott zöldség vagy leves illatát.

Meleg vizes palack

Nem bolondultam meg, nyilván a név megtévesztő, de amibe télen meleg vizet lehet tölteni, abba nyáron hideget vagy éppen jegeset. Amikor ezt betettem az ágyba, jobban aludtam. A jeges palackot betettem az ágynemű alá valamivel lefekvés előtt, hogy kicsit áthűtse az egészet.

Ventilátor az ablakkal szemben

Igen, a módszer lényege, hogy kifele fújja a meleg levegőt. Érezhetően hatékony, de csak a megfelelő méretű ventilátor, és csak akkor tudsz majd a hőségben jól aludni, ha más módszerrel kombinálod.

Hajdina- és rizspárna

Ha egy pamut párnahuzatot megtöltesz hajdinával vagy rizzsel, és ezt használod párnának, jobban elvezeti a hőt, szellőzik, és lényegében könnyebben hűti le magát a testedet.

Vizes függöny lepedő helyett

Ezt még a nagymamám használta, és tényleg működik. Nem hiszem, hogy magyarázatra szorul a módszer.

Ezekről kikértük az orvos véleményét, és dr. Kovács Viktória néhány módszert inkább kerülendőnek tart.

„Nappal optimális használat mellett klímával hűtsük a helyiséget, éjszaka azonban, amikor kint már hűvösebb a levegő, célszerű nyitott ablak mellett aludni, vagy ventilátor segítségével biztosítani a megfelelő légmozgást, figyelve arra, hogy a levegőáram ne érje közvetlenül a testünket. Lefekvés előtt zuhannyal hűthetjük a testünket. Laza, szellőző hálóruha és ágynemű szintén komfortosabb alvást biztosít. A hűtött vagy vizes törölköző és ágynemű, pláne légkondicionálás mellett könnyen felfázást okozhat, ezek alkalmazása kerülendő. Fentiek mellett fontos a megfelelő folyadékpótlás, hidratálás biztosítása. Lefekvés előtt igyunk vizet, és éjszaka is legyen szükség esetére mellettünk víz. Orrunkat lefekvés előtt tengervizes orrspray segítségével átöblítve gondoskodhatunk annak kellő hidratáltságáról.”