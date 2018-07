Ezek a szuper hálószoba-világítások talán az eszedbe sem jutottak még

Abban valószínűleg sokan egyetértünk, hogy a meghitt, jó hangulatú otthon és hálószoba egyik alappillére a jó világítás. Egyrészt fontos funkciót tölt be, hiszen bizonyos tevékenységekhez elengedhetetlen a megfelelő erősségű világítás, másfelől nagyon erősen meghatározza a hangulatunkat is. Mindkét említett tényező miatt fontos tehát, hogy időt és néha pénzt nem spórolva válogassunk a fényforrások között. Ha mindez megvan, akkor jöhet a dizájn is. Olyan hálószoba-világítási ötleteket mutatunk, amelyek nem biztos, hogy eddig eszedbe jutottak.

Beépített lámpák

Szereld az éjjeli lámpákat az ágytámlába. Helyet is megtakarítasz vele, és maximálisan elegáns megoldást is nyújt.

Lapos mennyezeti lámpa

Miért kellene feltétlenül lógnia annak a lámpának? Sokkal elegánsabb és a környezetbe belesimulóbb a lapos megoldás, amely szinte olyan, mintha bútor lenne.

Aranyozott falámpa

Ha szereted az antik stílust, neked találták ki ezt a megoldást. Szuperül lehet a segítségével ötvözni a klasszikus és a modern stílust.

Neonlámpa

Ha kicsi a hálószobád, kevés dekoráció fér bele, különben zsúfoltnak hathat a tér. A neonlámpa jó választás lehet, mert ha hosszúkás, tágítja a teret.

Szobrászati csillár

Ha egy kis modern művészetet csempésznél a hálóba, nincs is jobb választás a szoborszerű lámpáknál és csillároknál.

Egyedi bronzcsillár

Eleganciát, tekintélyt és kifinomultságot áraszt egy egyszerű rézlámpa.

Elle Decor