Dekorálj búzakalásszal!

Ha búzakalásszal szeretnénk dekorálni, többféle egyszerű technikát is kipróbálhatunk, de egyik sem kíván mesteri gyakorlatot. A koszorúkészítés után megmaradt búzakalászokkal egy igazán gyors, úgymond ötperces kiegészítőt készíthetünk. Állítsuk a kalászokat szépen sorban szivacsos kétoldalú ragasztószalaggal kis üvegtégelyek köré. A szárak végét takarjuk el szaténszalagokkal, és kész is a kalászos mécsestartó. Egy natúr színű textil tányéralátét vagy a kenyereskosárba tett kendő is kaphat virágos, kalászos díszítést. Népies stílus illik hozzá, egyszerű, letisztult formákkal.

A motívumokat sablonozással tudjuk elkészíteni. Élénk pirosával igen látványos ez a dísz, ezért elég, ha a textileknek csak egy-egy sarkába kerül belőlük. Egy egyszerű fogással kicsit megbolondíthatjuk a motívumot, ha a búzaszárakat és virágkacsokat kihímezzük.

