Hogyan tegyük ki a családi fotókat a falra?

Először is gyűjtsünk inspirációt! Milyen is a mi lakásunk? Milyen a tér stílusa, ahová képeket szeretnénk tenni? Vajon a családi fotók mutatnak jól, vagy néhány extravagáns poszter? Az egyszerű szögeléshez képest milyen alternatív megoldások közül választhatunk? Gyűjtöttünk pár ötletet!

1. Szögek helyett

Ebben az esetben nemcsak a képek, hanem a képekből alkotott kollázs az, ami feldobja a falat. A csipeszes megoldás praktikus, ha gyakran szeretnénk cserélni a kint lógó fotókat.

2. Lépcsőházból galéria

Emlékszem, először az Édesek és mostohák című Julia Roberts-filmben láttam ilyen, családi fotókkal kidekorált lépcsőházat. A lépcsőház egyébként tökéletes hely a képeknek, hiszen itt az egész falfelületet használhatjuk, és a mindennapokban is jól szem előtt lesznek a családi emlékek.

3. Tedd a polcra!

Szegelés helyett alakíts ki képtartó polcokat! Ennek is az az előnye, hogy a fotók helye és sorrendje könnyen variálható. Miért csak a nappaliba és a hálóba kerülhetnének képek? Miért ne lehetnének a fürdőben is?

4. Posztert fel!

Egy modern és minimalista lakásba a családi fotók helyett jobban illenek a képen látható poszterek.

5. Használd ki a sarkokat!

Ki állította, hogy csak a fal síkját használhatjuk? Illesszünk képeket a sarkokhoz, izgalmas felületet létrehozva ezzel.

6. Szerelem a hálóban

A szív alakban elrendezett fotók hol is mutathatnának jobban, mint a hálóban.

Ha a stílus megvan, már csak a formát kell kitalálnunk! Számos alakzatban feltehetjük a képeket a falra. Mielőtt nekiesnénk a munkának, nézzünk meg pár javaslatot, tervet, milyen lehetőségek közül is választhatunk. Szerencsére ma már ezért fizetnünk sem kell, hiszen számos, profi lakberendező által készített tervet találunk a neten. Ha mégis elbizonytalanodnánk, akkor ne legyünk restek, vágjunk ki a képek nagyságával megegyező papírlapokat, és celluxozzuk őket a falra, így megláthatjuk, jól mutat-e az elképzelésünk.

Ha a nagy terv megvan, akkor nem árt beszerezni a képkereteket is hozzá! Mi azt javasoljuk, párosítsátok a drágább fa- és olcsóbb műanyag kereteket, az összhatás így is szép lehet, a pénztárcánkat pedig megkíméltük. Vagy akár saját magunk is készíthetünk keretet, erre számtalan ötletet ad a Pinterest.

Hol? Mennyiért?

1. Montázsos keret, IKEA, 2990 forint

2. Arany színű, díszes keret, H&M Home, 1990 forint

3. Kinyitható ezüst keret, H&M Home, 3490 forint

4. Nagy méretű keret, IKEA, 2490 forint

5. Hármas osztású keret, JYSK, 3490 forint