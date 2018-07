Építsd meg a saját külön bejáratú meseházadat a kertbe!

KAPCSOLÓDÓ Szuper menő mobil faházakat épített a Hello Wood

A testvéremék régi kertjében volt egy kis faházikó, amiben a kerti cuccokat tárolták, és én már akkor is mindig azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne kicsinosítani. Nos, kis ház már nincs, én viszont még mindig imádom ezeket az építményeket, úgyhogy mutatok pár csinos darabot, ami tuti elrabolja a szíveteket. Talán nálatok is akad hasonló, amit felújíthattok, ha pedig nincs, akkor beszerezhettek egyet. Barkácsáruházakban különböző méretűeket és kialakításúakat lehet kapni, de ha a gyerekeknek szeretnétek egy kisebbet, akkor böngésszetek a neten is, mert ott is sokfélét találhattok, és nem is túl drágák.

Nézzük először a legkisebbeket, amikben éppen csak pár szerszámnak van helye. Egy kis festés, néhány polc és akasztó, az ajtóra pedig egy lecsukható asztalka. Ennyi kell csak egy igazán praktikus kerti tárolóhoz. Itt bármit csinálhatsz, ültethetsz, vagy akár lehet ez a kerti konyha, ahol a sütögetéshez készülhetsz.

A kerti tároló azonban nem csak polcokból állhat. A falat befedheted speciális lyukacsos falitáblával, amit különböző elemekkel, polcokkal, akasztókkal és más tárolókkal kombinálhatsz. Így biztosan mindennek meglesz a helye. Ha pedig még egy vidám festéssel is feldobod, biztosan ez lesz a kedvenc helyetek a kertben.

Gyerekeknek való kis faházikóból készíthetsz egy ilyen kellemes kis pihenőhelyet. Kell bele egy jó nagy, kényelmes szivacs, párnák, takarók, némi kis dekoráció, és már kész is. Illetve egy letekerhető vízálló ponyvát azért még érdemes beszerezni, hogy egy nyári zápor se űzzön be az új kedvenc helyedről.

Ha nincs faházad, akkor sincs veszve semmi. A barátoknál felújításkor biztosan lecsaphatsz néhány régebbi ajtóra, amikből aztán egy ilyen kedves kis reggelizőt építhetsz a kedvenc virágaid közé. Egy-két polccal kiegészítve tárolóhelyed is lesz, hogy minden kéznél legyen.

Kialakíthatsz belőle egy kis barkácsházat is. Ide elvonulhatsz, ha szeretsz mindenfélét alkotni, biztosan nem fog senki zavarni. Alakíts ki tárolót, amiben mindennek megvan a helye, tegyél be egy asztalt egy kényelmes székkel, és kész is van.

Igazi álomkunyhó. Belépés csak csajoknak. Egy ilyen helyen biztos, hogy minden este lenne vendéged. Egy kis átalakítással, festéssel nagyon könnyen elkészülhet. Kellenek kényelmes ülőhelyek, egy puha szőnyeg, egy kis asztal, dekoráció, és egy kellemes fényű égősor. Innen tuti, hogy csak enni mész be a házba.

Lányos apukáknak házi feladat: igazi csajos barlang csupa rózsaszínnel és csajos kiegészítőkkel. Én a belsejét csupa csipkének képzelem el. Lehet benne egy kis asztal székekkel, fotelek, hogy szuper kényelmes legyen, vagy egy kisebb emeletes ágy is, ahol a barátnőkkel pizsamapartit lehet tartani.

De lehet belőle egy saját kis dolgozószobád is, a legnyugisabb hely a környéken. Tegyél bele egy klassz tárolórendszert, ami nem túl nagy, de elfér rajta minden, amire szükséged van, egy íróasztalt és egy kényelmes széket. Ha ki tudod vezetni az áramot, akkor egy csinos kis lámpát is betehetsz, és este sem kell otthagynod a munkát.

Megint egy kisebb méretű házikó gyerekeknek. Alakíts ki belőle egy kis limonádéstandot vagy büfét, amit ők tudnak működtetni, és vendégül láthatnak benne titeket, a szomszédokat vagy a barátokat. Egy jó tárolót telerakhattok színes műanyag poharakkal, egy kis hűtő is kerülhet bele, és már kész is a környék legmenőbb limonádézója.

De a felnőtteket se hagyjuk ki a buliból. Egy nagyobb faházból kialakíthattok egy szuper kerti bárt. Ha van rá lehetőség, akár egy egész konyha is elférhet benne, így remek bulikat csaphattok, és mindent megtalálhattok, amire csak szükség van, nem kell berohangálni a házba.

(Fotók: pinterest)