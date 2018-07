Szemétből létrehozott otthon született a környezettudatosság jegyében

A tajvani székhelyű Miniwiz első átalakítása egy milánói, 400 négyzetméteres, kétszintes irodára esett. Miután a helyi hulladékok többségét beszerezték, a cég újrahasznosítási technológiájával átalakították, és Európában újragyártották.

Ezzel a Miniwiz egyértelmű üzenetet küld: nincs kifogás arra, hogy ne használjon feltöltött és újrahasznosított anyagokat.

„Nem használtunk sem ragasztót, sem mérgező vegyi VOC-ot (a fényezésre szolgáló termékek illékony szerves vegyülete) és minden anyag többször is újrahasznosítható” – mondta el a cég egyik munkatársa a My Modern Met-nek.

A Miniwiz ötletével több tervezőt szeretne ösztönözni hasonló kockázatokra, ezzel is hirdetve a környezettudatosság fontosságát.

És hogy miből jött létre a „szeméttel teli” otthon?

Élelmiszer-csomagolás, mobiltelefonok és különböző divattermékek hulladékai is megtalálhatók a házban. A vállalat azt reméli, hogy a milánói ház csak az első a sok közül, már tervezik, hogy New Yorkban és Szingapúrban is hasonló munkálatokba kezdjenek.

My Modern Met