5 lakberendezési hiba, amit ne kövess el az első lakásodban

A szakértők jelen esetben designerek, akik a tanácsaikkal olyan lakberendezési hibáktól próbálnak megóvni, mint hogy fura elrendezésben vannak a bútorok, nem jó a fal színe, vagy hogy túl nagy, túl sok képet teszel a falra. Szerintük a következő öt hiba a leggyakoribb, amibe szinte mindenki beleesik, amikor berendezi az első lakását.

1. Nem kezeled egységként az egész lakást

„Gyakori hiba, hogy az első lakásnál nem úgy tekintenek az otthonukra a tulajdonosok, mint egy egységre. Nem gondolják át, hogy a helyiségek hogyan illeszkedhetnének egymáshoz, hanem inkább szobáról szobára haladnak, mindegyiket különálló projektként kezelik. Így alakulhat ki az, hogy a lakás összképe nem lesz harmonikus. Fontos, hogy dekorálás közben szem előtt tartsuk, hogy a lakás minden pontjának harmóniában kell lennie egymással.” – Paloma Contreras, Interior Designer, La Dolce Vita

2. Elsieted a lakberendezést

„Hol kell egyáltalán kezdeni a lakberendezést? Én is beleestem abba a hibába, hogy elsiettem a dolgot az első lakásomnál, elmentem az IKEA-ba, összevásároltam sok bútort, és azt hittem, kész van a lakás. Sokkal jobb lett volna, ha türelmesebb vagyok, és jobban körülnézek, különlegesebb, hozzám jobban illő bútorokat vadászok.” – Shea McGee, Studio McGee

3. Nem próbálod ki a falfestékeket

„Meg voltam róla győződve a saját lakásomnál, hogy az a falfesték, amit a boltban vettem, tökéletes lesz a falamon. Le is festettünk vele egy egész szobát tesztelés nélkül, aztán rájöttünk, hogy borzasztó választás ez a szín. Manapság már lehet kapni minden színből próbaadagokat, érdemes tesztet végezni velük otthon, mielőtt nekiesel a festésnek.” – Niki Brantmark, Lagom: Not Too Little, Not Too Much, Just Right: the Swedish Guide to Creating Balance in Your Life

4. Minden bútort a falhoz tolsz

„Az egyik legalapvetőbb lakberendezési hiba, amit a megrendelőimnél látok: minden bútort a fal mellé tolnak. Ahhoz, hogy egy izgalmasabb teret kapj, próbáld ki, hogy elhúzod a faltól az asztalt és a kanapét. Gondolkodj szabadabban, és játssz a bútorokkal!” – Alyssa Kapito, Alyssa Kapito Interiors

5. Az álmaid lakását dekorálod, nem a sajátodat

„Amikor az első lakásomat dekoráltam, akkor nagyon megtanultam, hogy abban a térben kell gondolkodnom, ami a rendelkezésemre áll, nem pedig abban, amire vágyom. Mert ha ész nélkül összevásárolunk mindent, akkor lesz egy lerakatunk otthon egymáshoz nem illő dekorációkból.” – Robert Leleux, Southern Style Now