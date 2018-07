Készíts Star Wars-os virágládát McMenemy Márkkal!

„Mint annyian, akik a hetvenes években születtek, én is az anyatejjel szívtam magamba a Csillagok háborúja iránti rajongásomat. És ezt most megpróbáltam összevegyíteni a másik szerelmemmel, a kertészettel, mégpedig egy Birodalmi Lépegető-virágláda építésével! Az eredmény felülmúlta a várakozásomat, remélem, más Star Wars-rajongók is így lesznek vele” – mondta a nem mindennapi virágos ládáról McMenemy Márk, aki videójában mutatja meg, hogy készítette el remekművét.

