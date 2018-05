Ezek most a legtrendibb kültéri dekorációk

A május végi–június eleji időszak tökéletes a kert rendbeszedésére és dekorálására. Még nincs hőség, ezért nyugodtan és ráérősen hozhatod új formába a kültéri dolgokat. Ehhez adunk most néhány tippet.

Világítás

Fényforrásra mindenképpen szükséged lesz még a nyári estéken is, amikor nem akaródzik bemenni éjszaka sem a szabadból. Ilyenkor jól jön egy kis kültéri világítás. A sima vagy napelemes megoldást ajánljuk, a konnektorost elkerülnénk, mert macerás.

Kültéri vacsora

Elmenni vacsorázni? Minek? Miért ülnél be bárhova drága pénzért, ha otthon is kiülhetsz a friss levegőre, és olcsóbban ehetsz? Csak egy egyszerű kerti garnitúrára lesz szükséged, ha pedig már eleve kint készítenéd el a vacsorát, érdemes egy grillsütőt is beszerezned.

Olvasó sarok

Hogy még hangulatosabb és komfortosabb legyen a kerted, rendezz be olvasósarkot is, ha nem csak az estéket töltenéd ott. Néhány puff és puha párna, egy izgalmas könyv, és máris indulhat a végtelen olvasás.

Fürdő

Ha egy kis extra luxusra vágynál, és belefér a büdzsébe, építs ki egy kis fürdőt a kertben. Elképesztő energiákat tud adni, ahogy a habok közé merülsz, miközben a madárcsicsergést hallgatod vagy a csillagokat nézed.

Apartment Therapy