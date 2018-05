Pocket Trailer: hazai tervező formabontó ötlete – interjú a sokoldalú anyukával, Séllei Lillával

Kisgyerekkel túrázni, kempingezni, nyaralni, kirándulni menni nem egyszerű dolog, sok kihívást tartogat. Mi legyen az úti cél? Bababarát a hely? Van pelenkázó és etetőszék? Mennyi a belépő? Hogyan hangoljuk össze a különböző korú gyereknek a programokat, hogy mindenkinek izgalmas legyen? Emellett pedig a cipelendő, magunkkal hurcolandó cuccok listája is szép hosszú. Nem véletlen, hogy négy évvel ezelőtt a kirándulásokban gyakorlott Lilla fejéből pattant ki a Pocket Trailer kismotor- és futóbringa-hordozó heveder is, amellyel gyerekjáték a járgányok cipelése. A kirándulások mellett a márkáról is beszélgettünk Lillával.

Nemcsak a blogodon, de az Instagarmon is rendszeresen beszámolsz a kirándulásaitokról. Mindig ennyit mentetek?

Igen, mi egy nagyon aktív család vagyunk, nem szeretünk otthon ülni. Budapest mellett élünk, szerencsére ott nagyon közel rengeteg kirándulóhely található: egyik kedvencünk Zebegény, de Nógrádot is örömmel fedezzük fel, vagy a kicsit távolabb eső Győrt, ahova egy éve rendszeresen visszajárunk.

Mennyire más gyerekkel utazni?

Nagyon! Bár mi nem igazán tervezünk előre, elindulunk, és megyünk, de a gyerekekhez mindig alkalmazkodunk. Például, ha elalszanak az autóban, akkor pihenőt iktatunk be, vagy újratervezzük az útvonalat. Azért is tartom fontosnak, hogy a blogon részletesen beszámoljak az útjainkról, hogy ezekkel a tapasztalatokkal, ötletekkel segítsek más családokat, és inspiráljam arra őket, hogy fedezzék fel az ország minél nagyobb részét.

Korábban újságíróként dolgoztál, de most tervezőként is ismerhetnek.

Igen, online újságírással kezdtem foglalkozni a főiskola után, valójában ezt a szerelmemet élem ki a blogomban is, nekem az írás hobbi.

Talán a tervező kissé túlzó kifejezés, de igen, két márkát menedzselek a gyerekek mellett. Az egyik a Pocket Trailer, amit négy évvel ezelőtt a fiam inspirált. Amikor ő kicsi volt, még nem volt autónk, rengeteget jártunk tömegközlekedéssel és vonattal kirándulni, ő pedig sokat motorozott, később futóbringázott. Ez nekünk is jó volt, hiszen nem kellett őt cipelnünk vagy egy babakocsival szenvednünk, de sokszor volt, hogy elfáradt, vagy olyan terepen jártunk, buszra szálltunk, ahol nem mehetett a járgánnyal. Ilyenkor én vittem. A motoron sosem volt fogás, mindig kicsúszott. Egy barátnőm ugyanezzel a problémával küzdött, ő javasolta, találjak ki valami megoldást: így született meg a Pocket Trailer, ami egy kismotorra, futóbringára vagy éppen rollerre csatolható pánt, sokkal egyszerűbb vele a jármű cipelése. Mikor kocsi nélkül, még pár éve vonattal mentünk két hétre nyaralni a Velencei-tóhoz, akkor a gurulós bőröndre akasztva vittük a bringát, tényleg rengeteg helyzetben nagy segítség.

„Szerencsére manapság már a kisgyermekes szülőknek sem kell a testmozgásról, kirándulásról, sőt a túrázásról sem lemondani, hiszen rengeteg eszköz áll már a rendelkezésükre, hogy babánk is mindenki számára kényelmesen részesülhessen az élményekből. A babahordozás, a gyermekek saját testünkön való szállítása nem csupán praktikum, de az élettani igények kielégítésére is szolgál, hiszen azon túl, hogy az édesanyát-édesapát mindig elérhető közelségben tartja, a függőleges testhelyzet kiválóan fejleszti a gyermekek térlátását, idegrendszeri funkcióját és mozgásfejlődését is. A modern babahordozó eszközök súlyelosztása a szülők kényelmi igényeit is kiszolgálja, a párnázott váll és derékpántok eloszlatják a baba súlyát. Én a kirándulásokhoz is az ergonómikus hordozóeszközöket ajánlom. Ha hosszabb kirándulásra indulunk, mindenképp érdemes a saját testünk kímélete érdekében a háton hordozást választani. Újszülöttek és csecsemők számára a szövött hordozókendő az ideális választás, hiszen a babánkat ezekben újszülött kortól hordozhatjuk háton is, a számukra megfelelő fiziológiás tartást biztosítva. Nagyobb gyermekek számára a mei-taiok vagy a csatos hordozók az ideálisak, melyekben szinte közös súlyponttal cipelhetjük őket, az eszközök önsúlya is kevés, így lényegében nem jelentenek plusz terhelést ebből a szempontból sem. A rövidebb távokra egy oldaltáska kiváló kiegészítő lehet, ám ha hosszabban kell cipekedni, érdemes azt is hátra pozicionálni. A hordozó alá egy nagyobb övtáska még az alacsonyabb szülőkön is biztosan elfér, így nem kell lemondanunk arról sem, hogy a napi szükséges kiegészítőket magunkkal vigyük” – mondja Gerhát Petra, hordozási tanácsadó.

Mi az ami még megkönnyíti a kirándulásokat?

Amikor a kisebbik még nem tudott menni, akkor mindig hordozóban vittük. Én a babakocsizó szülőknek is javaslom, legalább a kirándulásokra szerezzenek be egy csatos, mei tai vagy fémvázas hurcit, hiszen egy ilyen eszközzel számos hely elérhetővé válik, ami babakocsival nem lenne az. A másik egy jó táska. Én ilyet egyébként sokáig nem találtam, pontosabban övtáskát, olyat, amibe belefértek volna a legszükségesebbek. Sokáig foglalkoztatott a téma, mire megszületett az oversize mami övtáska, ami a (hurcis) mamik nagy kedvence lett.

„Nem csak a még járni nem tudó, de a már önállóan közlekedő gyermekek is elfáradnak néha, szerencsére az ő hordozásukhoz is többféle hordozó közül választhatunk, s háton hordozva a megfelelő kialakítású hordozóeszközöknek köszönhetően sem a gyermekek érezhető súlya, sem a teherelosztás nem lesz annyira megterhelő, mintha ölben vinnénk. Ilyenkor ráadásul mindig marad két szabad kezünk, amiben a futóbringát vagy kismotort cipelhetjük, de még praktikusabb, ha erre megfelelő eszközzel a vállunkon visszük” – vélekedik a tanácsadó, Gerhát Petra.

Van autótok, de gyakran utazol vonattal is, ez biztató lehet azok számára, akik nem autóznak, de nem is mernek kimozdulni. Tudnál adni nekik néhány vonatos tippet?

Igen, még most is rendszeresen vonatozunk vidékre a nagyszülőkhöz, de én Budapestre is inkább busszal megyek be. A gyerekes tömegközlekedéshez rengeteg türelem kell, nem szabad rohanni, mindig bőven kell hagyni időt mindenre. A kézfertőtlenítő, étel és ital elengedhetetlen – szerintem nincs olyan ember itthon, aki nem élt már át egy felsővezeték-szakadás miatti több órás vonaton dekkolást. Ezenkívül fontos, hogy csak a legszükségesebbeket vigyük magunkkal, ne cipekedjünk, a táskánk is kényelmes hátizsák legyen. Kicsi gyereknél pedig számomra a hordozó elengedhetetlen, hiszen ezzel könnyű lépcsőzni az aluljárókban, felszállni a vonatra, ha pedig álmos a csemete, elalhat benne.

Nemrég megmutattad az Instagram-oldaladon, hogy már kislányként is táskákat varrtál. A lányod lassan 3 éves lesz, ő is szereti a ruhákat, táskákat?

Érdekes, ő egy cipős csaj! Persze több retikülje van, de cipője még több, és kedvenc játéka a cipők próbálgatása. Ha pedig egyet kiválasztott, akkor azt veszi fel, meggyőzhetetlen, hogy másikat vegyen. Így lehetséges, hogy két számmal nagyobb szandiban, nyári melegben magas szárú cipőben vagy éppen egy lyukasra hordott félcipőben is ment már óvodába…

Most mi van a táskádban?

Most éppen egy új, nagyobb hátizsákot tesztelek, amiből hamarosan megvásárolható termék is lesz. Ezt megint a saját igényem ihlette, mert a dolgozós hétköznapok miatt kellett egy táska, amibe belefér a laptopom (és esetenként a fényképezőgépem), a noteszem, a pénztárcám, a kulacsom, az ebédem, a hivatalos irataim, a női cuccokat rejtő neszesszerem, valamint a telefonom és a töltője. Mindig van nálam kisebb textiltáska péksüteményhez, és nagyobb a bevásárláshoz. Ez mind itt lapul most a hátizsákomban.

(Fotók: Séllei Lilla)