Fürdőszoba-felújítás a mai trendek szerint? Igen!

Válassz szanitert okosan!

Az újHÁZ Centrum szakértői szerint a tökéletes fürdőszoba kulcsa a burkolóanyagok és a szaniterek harmóniájában rejlik. Jó hír azonban a felújítás előtt állók számára, hogy mindkét termékkör fénykorát éli, a dizájnerek minden évben újabb és újabb látványos és praktikus megoldásokkal rukkolnak elő hol a vásárlók meghökkentése, hol pedig épp megnyugtatása érdekében. Merthogy a két ellenpólus, ami között a termékportfóliók mozognak a figyelemfelkeltőtől a lágyabb, spa-hangulatú darabokig terjednek, köztük azonban széles, minden igényt kielégítő kínálat található meg.

„Abszolút a virágkorukat élik a magasfényű, fehér szaniterek, melyek közül is a szögletes változatok azok, amik tapasztalataink szerint különösen felkeltik a vásárlók érdeklődését” – mondják az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői, akik szerint ugyanakkor továbbra jelentős igény mutatkozik meg az ovális mosdótálakra. Az elmúlt években megfigyelhető volt a pultba süllyeszthető tálak szerepének növekedése, főként a természetes hatású burkolóanyagokkal kiegészülve tudják a megfelelő hatást kelteni.

„Mindig arra törekszünk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vásárlók úgy válasszák ki az egyes csoportokat, hogy a látvány mellett a funkcionalitás és a tartós, hosszú élettartam is szempont legyen” – magyarázzák, majd hozzáteszik: éppen ezért a mosdók esetében továbbra is kifejezetten a porcelánt ajánlják, ezek hosszabb ideig őrzik meg kifogástalan állapotukat a szintetikus társaikhoz képest. Mindezeken túl azonban a márványból készül darabok is igen meghatározó mértékben vannak jelen, melyek választása a szakértők szerint egy minimál stílusú fürdőszobában kiváló lehet.

Az örök kérdés: zuhanytálca vagy kád?

Az elmúlt évek trendjeit figyelembe véve a legszembeötlőbb változások a zuhanytálcák körében mentek végbe, miután a termékek iránti kereslet drasztikusan visszaesett. „Elképesztő népszerűségnek örvendenek azok a megoldások, amelyekhez nincs szükség zuhanytálcára, így a fürdőszoba burkolatának harmóniája és tökéletessége nem törik meg” – mondják az újHÁZ Centrum szakértői, majd hozzáteszik, ebben az esetben a kivitelezők úgy alakítják ki a zuhanyrészt, hogy az a szükséges lejtés mellett síkban legyen a teljes fürdőszobával. Ez a kényelmes megoldás ráadásul növeli a helyiség nagyságának érzetét is, a köré építhető üvegajtók pedig akár harmonikaszerűen is becsukhatók, így aztán az optikai csalás még tovább fokozható.

A nagyobb fürdőszobák esetében az idén is megfigyelhető, hogy egyre inkább nő az igény a térben szabadon álló kádak iránt, melyek abszolút látványos elemei lehetnek a helyiségnek, s kiváló fókuszpontként is szolgálhatnak. Fontosnak tartják azonban a szakértők hangsúlyozni, hogy egy-egy látványosabb darab esetén törekedjünk arra, hogy olyan burkolóanyagokat válasszunk, melyek visszafogottságukkal ki tudják emelni a különleges kád formáját, egyedülálló lábazatát.

Annak ellenére, hogy ezeknek a design-daraboknak hatalmas a rajongótáboruk a fürdőszoba-felújítás előtt állók körében, praktikum szempontjából az újHÁZ Centrum szakértői a paravánnal kombinált kádak telepítését javasolják. „Két funkciót tudunk ezáltal hozzájuk társítani, hiszen fürdésre és zuhanyzásra egyaránt tökéletesen alkalmassá válnak egyetlen egyszerű kiegészítő segítségével” – teszik hozzá. Úgy vélik, érdemes kiváló minőségű, innovatív anyagból készült darabokat választani, melyek alján található megerősítés szavatolni tudja a szaniter hosszan tartó tökéletes megjelenését.

Az ördög a részletekben

A szakértők tapasztalatai szerint a kiegészítők, így például a csaptelepek vagy a zuhanyrózsák eladása terén is megfigyelhető, hogy a vásárlók prioritásként a látványra tekintenek, így a design darabok magasabb árképzésük ellenére is a figyelem középpontjába kerülnek.

„Egyértelműen nő a kereslet a legnagyobb gyártók kombinált berendezéseire és élményzuhanyaira csakúgy, mint a színes csaptelepekre, amik igazán látványos elemei lehetnek a fürdőszobáknak” – mondják, majd hozzáteszik, nemcsak szaniterekből szélesedett a választék, de ultramodern, formatervezett fürdőszobabútorok is megjelentek a kínálatban, így lehetőség nyílik arra, hogy akár valóban egy helyen összeállíthassuk álmaink fürdőszobáját: a csaptelepektől a burkolatokon át a fürdőszobabútorig.