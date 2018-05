Szuper pénztárcakímélő esküvői dekorötletek

Ha kis költségvetésből dolgozol, és valami igazán különlegeset szeretnél, akkor akár te magad is elkészítheted az esküvői dekorációt. Össze is gyűjtöttünk pár nagyon egyszerűen és olcsón kivitelezhető ötletet, amik igazán romantikussá tehetik akár a saját kerted is.

Kezdjük a székekkel. Még a legegyszerűbb összecsukható széket is ki lehet csinosítani egy kis ügyességgel. Méterárú boltban lehet kapni nagyon sokféle szalagot, például ilyen zsákvászonszerűt is. Csak húzd át a háttámlán, tűzz bele egy szál virágot, és már kész is. Mint itt:

Maradjunk a szalagoknál. Az esküvő színeihez illő selyemszalagokat az előzőhöz hasonlóan kösd föl, akár többet is.

Ha valami látványosabbat szeretnél, akkor fehér tüllel borítsd be az egész háttámlát. Egy szalaggal kösd össze, tűzz bele virágot, és meg is van.

Jöhet a dekoráció. Először valami nagyon egyszerű, amibe a család kisebbjeit is be lehet fogni: szívfüzér. Fehér papírból vágjatok ki szíveket, lehetőleg nagyon sokat, két oldalt lyukasszátok ki, és fűzzétek fel spárgára őket.

Hasonlóan egyszerű, csak itt éppen tortacsipkék vannak a spárgára fűzve.

Ez már kicsit több munkát igényel, de nagyon látványos. Mintha virágfüggöny lenne. Fehér papírból kell kivágni a kis virágformákat, a szirmokat behajtani, és a közepén felfűzni.

Nagyon látványosak a hatalmas fehér lufik is. Súlynak tehetsz rájuk virágfüzért vagy szalagokat, hogy ne repüljenek el.

A fűbe leszúrt szívecskék szupercukik. Teheted őket végig az út szélére, vagy kialakíthatsz velük utat a fűben is, így a vendégek tudják, merre menjenek például a szertartáshoz, vagy a buliba.

A fákról lelógatott papírlámpások nagyon jól néznek ki nemcsak nappal, hanem este is, amikor hangulatos fényre van szükség.

Még egy nagyon egyszerű dolog. Tüllből könnyedén készíthetsz pomponokat.

Most pedig mutatom, mire jó a hulahoppkarika mint esküvői dekoráció: ráköthetsz különböző szalagokat is, és csak fel kell lógatnod az asztalok fölé.

Van még pár lógatós ötlet. Például a fákra akasztott vázák. Szerintem nagyon szép, finom, és hangulatos.

Nagyon fontos az asztaldísz is. Egyszerű, mégis elegáns lehet a pasztellszínűre vagy akár metál fényűre festett, csillámos üveg vázaként.

Ha pedig késői vacsorát tervezel, rakd tele az asztalt kis mécsesekkel.

Esti esküvőre ez is egy különleges dekoráció lehet. Egy fémvödröt tölts meg vízzel, tegyél bele virágokat és úszógyertyákat.

Fontosak az emlékek. Egy ilyen egyszerű fotófallal nagyon jópofa képeket készíthettek magatokról a családdal és a barátokkal.

Vendégkönyv helyett pedig készíts üzenetes üveget. Nem kell hozzá más, csak egy hatalmas befőttes üveg, cetlik, tollak, és egy tábla a tennivalóval.

(Fotók:pinterest)