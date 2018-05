Ezekkel a lebegő borospoharakkal mesés lesz a nyár

PSA: Hey #Goldcoast #commonwealthgames2018 visitors and #Australia. Summer may have winded down, but that just means you can chill by the #beach! with #thebeachglassdownunder Don’t forget the #sunscreen though, those UV rays are killer!

The Beach Glass Down Under (@thebeachglassau) által megosztott bejegyzés, Ápr 11., 2018, időpont: 6:02 (PDT időzóna szerint)