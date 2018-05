Most érdemes lakáshitelt felvenni! (x)

Ingatlanvásárláshoz meg lehet fontolni Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel igénylését. Azt ugyanis most kedvező, például a Takarék Csoportnál 3,91–6,25 százalékos teljes hiteldíjmutató (THM) mellett lehet felvenni.

Általában kisebb a törlesztőrészlete azon hitelfelvevőknek, akik változó kamatozást választanak, azaz vállalják a kockázatot, hogy ha a kamatok emelkednek, akkor havonta többet is kell visszafizetniük. Akinek viszont fontosabb a biztonság, az jobban teszi, ha 5–10 évre rögzíti a kamatot. Ezzel ugyanis azt biztosítja, hogy ezen idő alatt a törlesztőrészlet akkor sem változik, ha a piaci kamatok módosulnak, aminek hatására a változó kamatok is elmozdulnak. Igaz, e biztonságért cserébe általában többet is kell havonta fizetni, mint változó kamatozásnál.

E hitel előnye, hogy a tulajdoni lap és a térképmásolat lekérési díján kívül nincs más költség. A kérelmeket pedig a hitelintézetek az értékbecslés rendelkezésre állásától számítva maximum 15 munkanapon elbírálják, míg azt követően 2 munkanapon belül folyósítanak is, hacsak az ügyfél későbbi dátumot nem jelöl meg.

A kamatperiódus 5 vagy 10 éves hossza a kamatperiódus fordulónapján díjmentesen módosítható. Az előtörlesztés díja az előtörlesztett összeg 1 százaléka, szemben a többi hitelfajta 1,5-2 százalékával. A lakástakarék-pénztári megtakarításból való részleges vagy teljes előtörlesztés viszont díjmentes.

A Takarék Csoport e hitelterméket forgalmazó tagjai akció keretében jelenleg átvállalják a közjegyzői okirat költségét legfeljebb 50 ezer forint erejéig, és nem számolják fel a folyósítási díjat.

